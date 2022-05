La historia del policía marplatense que combina su labor con la pasión de correr en Ultramaratón

Cristián Montes de Oca quien se desempeña como sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, resultó ganador de una competencia de Ultramaratón que le permitió clasificarse para la Carrera Continental a desarrollarse en San Pablo, Brasil en septiembre de este año.

Participaron en los 100 kilómetros, 24 competidores, finalizando solo 12; mientras que en los 50 kilómetros 56 participantes disputaron la categoría. Esta competencia es elegida por muchos corredores marplatenses y a Montes de Oca, sargento de la división Drogas Ilícitas de Mar del Plata, le permitió recorrer el mundo y participar de un mundial en Francia.

En su visita al programa "Primera Tarde" que se emite en Radio Mitre Mar del Plata FM 103.7 todos los días de 14 a 16, nos comentó sus desafíos deportivos que tienen que ver con la competencia en Brasil y cómo puede combinar esa pasión con una labor sensible diaria en una dependencia de la policía bonaerense.

"El amor por el deporte nació desde siempre", dijo en el inicio del a entrevista. "La primera vez que empecé a correr fue para dejar el cigarrillo, y ahí empecé, primero en pista, luego dejé y retome, junto a un amigo, de correr un Ultramaratón y hoy es algo que me gusta y apasiona", agregó Montes de Oca, papá de un varón.

El Ultramaratón supera en distancia a la Maratón, que es de 42 km. Y comentó que en Brasil "iré a correr 24 horas seguidas".

"Durante una competencia pasa de todo", comentó. "Es un esfuerzo más mental que físico. Por la cabeza pasa todo, lo mejor y lo peor de uno. Pasa el dolor, la alegría, la tristeza y es clave poder superar eso. Cuando se supera te pones feliz, y es normal ver cuando se termina a gente llorando", agregó.

"La mente dice que se puede un poco más, y el cuerpo quizás dice no", resaltó a modo de ejemplo de las vivencias de una competencia de alto rendimiento. "Esas voces aparecen ahí, como cuando la estás pasando mal en algo y crees que la superas. En una Ultramaratón, la pasas mal, y la podes entrenar. Y lo que no tiene solución será una crisis más. Y la clave es no parar, seguir siempre para adelante", narró.

Montes de Oca dijo que esas enseñanzas las pudo transmitir a su función de policía en la división Drogas Ilícitas. "El deporte ayuda en todo", dijo.

"Correr me ayudó a moldear el carácter", remarcó. "Y pensar en los seres queridos es determinante; en la carrera en Mar del Plata la pasé mal, pasé momentos de deshidratación pero no podía abandonar, porque tenía a todos mis seres queridos ahí, viéndome".

Montes de Oca ya experimentó correr las 24 horas, una de ellas en Buenos Aires y otra en el circuito de autos de Termas de Río Hondo, donde compite la Moto GP y el Turismo Carretera, por ejemplo. "Es tan extensa que hay cosas que pueden salir mal, a veces pasa", dijo.

"Es como un rally, tiene estrategias y un poco de todo", comentó el marplatense. "En cuanto a los cuidados en general podemos comer de todo, pero cerca de la carrera ya corto con alimentos que me pueden caer mal, porque eso me perjudica para una carrera", remarcó.

"El mejor de todos los tiempos era un griego, pero ahora apareció un Lituano que empezó a ganar las competencias", dijo por último para mostrar un pantallazo internacional quien trabaja a diario en una función específica y cargada de estrés que puede combinar con esta pasión del deporte.