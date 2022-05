Nora Iglesias Labrador: “La diferencia de RUS seguros está en el trato y en la respuesta rápida”

Haciendo un balance de la actividad en los últimos tiempos la ejecutiva expresó: “A raíz de la pandemia la gente empezó a medir que más allá del seguro del auto había otras posesiones que podían asegurarse, equipos de telefonía celular y/o computadoras entraron en la órbita a asegurar para tener un respaldo ante una eventualidad de la que nadie está exento”, y además comentó: “La gente con mayor poder adquisitivo está más asesorada, viene con una cultura de asegurar lo que tiene y puede pagarlo.

Sobre los nuevos productos de la compañía comentó: “En RUS tenemos seguros inclusivos para grupos de riesgo donde la gente no accede a un seguro, por ello se crearon coberturas de salud específicas, seguros de salud FEM, se creó un seguro para el colectivo transgénero – salud Trans- para que tengan acceso al coberturas específicas etc., la idea es que no quede nadie afuera”.

Sobre la política de inclusión de la compañía además comentó: “Se pusieron oficinas comerciales en La Juanita y en la Villa 31 Carlos Gardel atendida por gente del barrio los cuales fueron capacitados para trabajar en la oficina”, contó y además visibilizó un tema muy común en esos sectores: “Para la gente de esos barrios su moto o su bicicleta son su capital de trabajo y por lo tanto le dan un gran valor a esos bienes por lo difícil que sería reponerlos. Por eso deben estar protegidos ante eventualidades”.

Al proceso que esta viviendo la compañía para ampliar su cartera de clientes Iglesias Labrador se explayó sobre un tema que ocupa la agenda de las grandes ciudades a nivel global: “Estamos muy involucrados con la movilidad sustentable, además fomentamos muchísimo la construcción y desarrollos inmobiliarios sustentables y apuntamos también a asegurar movilidad urbana: autos eléctricos y hasta los monopatines que cada vez son más comunes de ver. Aquí en Mar del Plata no se ve tanto, pero en Buenos Aires se ven más y pueden tener una cobertura similar a la de una motocicleta” explicó.

Sobre el origen y crecimiento de la empresa la representante comercial en la región expreso: “Somos una empresa regional, somos de Entre Ríos, Concepción del Uruguay. El año pasado fuimos la que más creció, la marca se va consolidando de acuerdo a las respuestas que vamos dando. Siempre crecimos despacio y tratando de cuidar al cliente. Hay un boca a boca y eso lleva al crecimiento de la compañía”, comentó orgullosa.

Consultada sobre como fue la llegada de la marca a la ciudad de Mar del Plata la ejecutiva recordó: “Vinimos con la compañía en 2003, Hubo que trabajar al principio para imponer la empresa, el productor es nuestra cara y si el productor nos acompañaba iríamos creciendo, y así fue. La primera oficina fue en la calle Córdoba y San Lorenzo con 2 personas y actualmente tenemos un edificio en Catamarca y Rodríguez Peña con 6 pisos para la atención personalizada” detalló.

Sobre la atención cara a cara y la virtual la ejecutiva hizo las siguientes consideraciones: “Al cumplir 60 años iniciamos un camino digital que dio como resultado que en pandemia trabajemos muy bien adaptados al home office” comentó y además aclaró: “Hay clientes que se adaptaron muy rápido, sobre todo los que tenían poco tiempo, pero hay gente que prefiere que la atiendan en persona para una contratación o la resolución de un siniestro”, para reforzar la segunda opción agregó: “La idiosincrasia de RUS es escuchar a todos los clientes y darles un espacio para ser atendidos. No perder ese trato personalizado. Las compañías vendemos todas prácticamente lo mismo pero la diferencia de RUS está en el trato y en la respuesta rápida”.

La entrevista a Nora Iglesias Labrador fue realizada en el estudio que CNN Radio Argentina tiene en el foyer del Teatro Tronador de Mar del Plata. Tras un recorrido completo por las instalaciones del teatro la representante comercial de RUS comentó: “Es un teatro increíble, contempla todos los detalles e infraestructura para que los espectáculos cuenten con una calidad de excelencia”.

Escucha aquí la entrevista completa a Nora Iglesias Labrador, representante comercial de RUS Seguros en Mar del Plata y la región.

El ciclo radial, que comenzó este verano, está enfocado en dialogar con líderes de negocios e instituciones, escuchar las historias de emprendedores, aprender de los investigadores que están innovando en sus campos de estudios y debatir los temas importantes que la agenda diaria a veces pasa por alto. “Acceso Directo” es conducido por Ariel Torres, se emite los sábados desde las 17 por CNN Radio FM 88.3 Mar del Plata y también se escucha en Balcarce, Necochea, Miramar y Mar de Ajó.