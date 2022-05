Arremeten contra Montenegro: "Dejemos de jugar a la política barata"

En el marco de la licencia social que se realizará en los próximos días y mientras la polémica sigue instalada con reclamos y posiciones encontradas, desde el Sindicato marítimo (SIMAPE) volvieron a marcar posición sobre la exploración petrolera y arremetieron contra el intendente Montenegro.

“Estamos frente a una gran oportunidad. El día 30 de mayo se va a ser la elección de la licencia social, es decir, la consulta popular. Me parece que Mar del Plata no debe dejar pasar esta oportunidad, sobrados son los fundamentos que hay y las pruebas para tener clarito que no va a haber un impacto ambiental que lleve a envenenar las costas de Mar del Plata”, señaló Pablo Trueba.

“No hace falta meter un amparo para pedir información, como hizo el Intendente Guillermo Montenegro. Dejemos de jugar a la política barata. Mar del Plata necesita esta industria. Es la ciudad con mayor índice de desocupación del país y esto en pocos años traería un gran crecimiento a esta ciudad, que quizá no sea para nosotros, pero sí para nuestros hijos, nuestros nietos, pero es el momento de dar el primer paso”, se consigna en un comunicado que llegó a esta redacción.