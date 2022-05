Luego de una extensa negociación, no habrá paro de colectivos

En una extensa reunión que duró toda la tarde, autoridades del Ministerio de Trabajo de Nación, de la UTA y empresarios no lograron destrabar el conflicto salarial, por lo que la cartera volvió a dictar la conciliación obligatoria y la problemática de fondo no se resolvió. El gremio la acató y no habrá paro.

Desde la Unión Tranviaria Automotor emitieron un duro comunicado:

"El Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor, informa que habiendo sido dictada por Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la prórroga del periodo de Conciliación Laboral Obligatoria, se ha dispuesto el acatamiento de la misma", sostuvieron en un comunicado desde la UTA.

"Una vez más, las provincias se encontraron ausentes en la negociación salarial de los trabajadores del interior, pese a haber asumido con el estado nacional la responsabilidad del transporte, en el denominado Pacto Fiscal", agregaron desde el gremio.

"Por ello, ratificando el pedido salarial efectuado, informamos que de no conseguir la firma del acuerdo salarial para los Trabajadores del Transporte de Pasajeros de Corta y Media Distancia del Interior del País, una vez concluido el periodo de paz social resuelto, retomaremos las medidas de acción sindical, con más fuerza que nunca", concluyeron.

Aquí, el documento al que tuvo acceso El Marplatense: