Abad: "El PRO ve que la UCR está en condiciones de disputar el liderazgo"

El titular de la UCR de la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, respondió este miércoles a la exhortación hecha por el expresidente Mauricio Macri al PRO para despegarse del radicalismo al afirmar que "es la reacción propia de un partido que ha tenido prevalencia y ve a su principal aliado fortalecerse y en condiciones de disputar el liderazgo" de la principal coalición opositora.

"Es la reacción propia de un partido como el PRO, que ha tenido prevalencia en la coalición y que hoy ve que su principal aliado adquiere musculatura, se fortalece, tiene nuevos emergentes y está en condiciones de disputar el liderazgo de la coalición", replicó Abad, uno de los principales impulsores de la candidatura presidencial de Facundo Manes.

Esta semana, Macri reunió en un almuerzo a la dirigencia del PRO -entre ellos a Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri y María Eugenia Vidal- y les pidió que se diferencien de las posturas del radicalismo para no "desperfilar" la identidad original del partido.

En esta reunión, según pudo saber la agencia Télam, Macri apuntó especialmente al titular de la UCR, gobernador de Jujuy y presidenciable radical, Gerardo Morales, a quien acusa de tener una relación muy cercana con el presidente Alberto Fernández.

Macri planteó en ese encuentro que el PRO debía ser fiel a su identidad y cuestionó el voto de acompañamiento del radicalismo a algunas iniciativas legislativas presentadas por el Gobierno nacional.

Por su parte, el dirigente radical Federico Storani advirtió que si Juntos por el Cambio se acerca a posiciones ultraliberales -que él definió como "libertarias", en referencia a Javier Milei- será incompatible con el radicalismo y derivaría en una "crisis muy profunda" para la principal coalición opositora.

Storani, al hablar por Radio Del Plata, indicó que "si un sector de la coalición opositora se arrima a las ideas que proclaman una posición libertaria eso ya es incompatible" y derivaría "en una crisis muy profunda".

En este sentido, celebró el comunicado emitido semanas atrás por JxC en el que se bloqueaba una eventual alianza con el espacio La Libertad Avanza, del economista Milei, al afirmar: "Vi como positivo el hecho de que hubiera un comunicado para establecer ciertos límites".

Storani agregó que el radicalismo presentará candidatos rumbo a 2023 en todas las instancias –a la Presidencia, gobernaciones e intendencias- y recordó que el Gobierno de Cambiemos en el período 2015-2019 «fue una coalición electoral y no fue un Gobierno de coalición; fue un Gobierno del PRO que terminó con un fracaso y lejos de las ideas que nosotros expresamos».

Al evaluar los candidatos presidenciales que presenta hasta el momento el radicalismo, consideró que están en carrera el jujeño Morales y el diputado nacional Facundo Manes, a la vez que estimó que el senador nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo, "no tiene chances" en esta contienda.

Los cruces de la UCR a la postura que Macri transmitió puertas adentro del PRO, de despegarse progresivamente de la UCR, tuvieron su primer capítulo con las declaraciones del diputado Emiliano Yacobitti (UCR-CABA), enrolado políticamente con el sector Evolución, que conduce el senador nacional por CABA Martín Lousteau.

"El radicalismo es un partido que no está dispuesto a no ser escuchado, no solamente en la coalición sino en el futuro de la Argentina", desafió Yacobitti.

Y en el mismo sentido, agregó: "Para eso estamos, le guste a quien le guste".