CAPS Boquerón: denuncian al Municipio por falta de profesionales de la salud

Vecinos de el barrio El Boquerón denunciaron la falta de profesionales de la salud en el Centro de Atención Primaria de Salud y apuntaron contra la gestión del intendente Montenegro.

Romina Gerez, referente del barrio, dialogó con Mitre Mar del Plata (FM 103.7) y brindó detalles del reclamo.

"En materia de salud ya veníamos con problemas en El Boquerón, pero con la pandemia se agravaron", comenzó diciendo.

"Hoy no tenemos odontología de adultos, y desde la semana pasada estamos sin médico clínico generalista", agregó.

"Estamos a 20 km de la ciudad y es fundamental tenerlo. En Batán, la sala está desbordada y la ciudad de Batán tiene a cargo su jurisdicción 21 barrios. Obviamente está saturado el sistema, dan turnos a fines de noviembre", remarcó.

En el barrio, actualmente son unos 3 mil habitantes. Hubo autoridades municipales que trataron de contactarse. De hecho, Montenegro la derivó a Gerez con Bernabei y la Secretaria de Salud le dijo que pediría informes con la Dra Kieffer, Jefa de Medicina General. "Esta fue la respuesta del municipio", según los vecinos.

"Me enteré que cargos dieron para CEMA y SAME, pero no para los CAPS. Hay que contratar nuevos profesionales de la salud, no podemos quedar relegados así", concluyó Gerez.