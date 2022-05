Las Canteras: "Este barrio está olvidado"

En el barrio Las Canteras, precisamente en Mariano Rosas 6365, se encuentra el playón de deportes, pegado a la Sociedad de Fomento. Lidia Berón, referente barrial, denunció frente a la prensa marplatense la “falta de luminaria donde se practica hockey, basket y fútbol”.

“Los chicos practican deporte desde las 17 y finalizan a las 18:30. Ya les envié fotografías a las autoridades municipales, en la plaza y en las calles hay muchísima oscuridad. En la avenida faltan casi todas las luminarias, esperemos que alguien nos dé una solución. En el playón necesitamos luces blancas para que los chicos puedan jugar, entre los pastos altos y falta de luminaria los chicos pierden las bochas, este barrio está olvidado”, denunció Lidia.

“La vegetación de las plazas las cortamos nosotros, las luminarias no podemos solucionarlo porque no tenemos los elementos. Los profesores pueden venir en este horario al barrio y, además, no tenemos seguridad policial, no pasa ni un patrullero”, cerró.