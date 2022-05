"El reconocimiento tiene que estar reflejado en los salarios que nos corresponden”

En el marco del día mundial de la enfermería los trabajadores de la salud nucleados en CICOP Municipales de General Pueyrredón reclamaron “la recategorización para los 90 enfermeros y enfermeras que aún no han sido reencasillados”. Por este motivo la referente del sector, Micalea D’Ambra, dialogó con El Marplatense y explicó lo que sucede.

“Es el día internacional de la enfermería y estamos transitando una jornada de lucha Provincial y Municipal. Particularmente en el ámbito municipal aún hay 90 enfermeros sin recategorizar, estamos cobrando una categoría que no nos corresponde. Nosotros entendemos que el reconocimiento de las autoridades tiene que estar reflejado en los salarios que nos corresponden”, remarcó.

“Además hay faltante de profesionales en los centros de salud, principalmente médicos y por este motivo hay disminución de turnos también en el CEMA, recordemos que los vecinos y vecinas que piden un turno allí pueden estar un año, año y medio para algún tipo de atención. Por un lado tenemos la necesidad de incorporar más personal, pero también para que la oferta sea más tentadora cada uno tiene que cobrar la categoría que nos corresponde”, agregó.

Asimismo, expresó que “le vamos a entregar al Intendente un petitorio para la recategorización de todo el personal de salud, en particular hoy a los 90 enfermeros. Esto no pasa solo a nivel Municipal, también en Provincia muchos enfermeros aún son becarios en los hospitales con una incertidumbre importante ya que hace meses que no cobran”.