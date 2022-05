Tras el "tractorazo", desde el campo afirman que "no cambió absolutamente nada"

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, aseguró en CNN Radio que “no cambió absolutamente nada” después de la marcha del "tractorazo" del último 23 abril en la Ciudad de Buenos Aires.

“La marcha del 23A fue importante, pero no cambió absolutamente nada. El reclamo no fue sectorial, sino un hartazgo de la ciudadanía. Fue una señal de hartazgo de la sociedad, pero no ha cambiado nada”, lamentó Pino en diálogo con María Laura Santillán en La Mañana de CNN.

Y aclaró: “Seguimos insistiendo y hablando con el gobierno para que aflojen con la señal impositiva y dejen producir a los que queremos producir más”.

“Esto viene desde hace tiempo y se manifestaba la disminución en la entrega de gasoil. El Estado tiene que prever que el consumo va a existir y hay grandes picos en esta época del año”, indicó el titular de la SRA.

Asimismo, Pino advirtió que “hay gasoil, pero los jugadores de la cadena comercial se cubren porque no saben cuánto va a valer cuando tengan que reponer el combustible”.

“Nadie se hace cargo y nadie se responsabiliza. Nos vamos echando la culpa, pero nadie entrega una solución al tema”, agregó, en tanto que comentó que “una cosechadora consume mil litros diarios de gasoil y la gente tiene que salir a buscarlos”.