Escándalo en Boca: Villa fue denunciado por abuso sexual y tentativa de homicidio

El delantero de Boca Sebastián Villa fue denunciado por violencia de género en una causa caratulada por abuso sexual y tentativa de homicidio en un hecho sucedido en junio de 2021 y sacudió a la entidad de La Ribera en la previa de la semifinal de la Copa de la Liga Profesional.

La denuncia fue realizada por una mujer que tuvo una relación en el pasado con el colombiano y en la misma aseguró: “El denunciado comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes, y tapándome la boca con su mano, momento en el cual yo le realicé algunos rasguños producto de querer salir de esa situación”.

La denunciante se acercó a la fiscalía de Lomas de Zamora y su abogado, Roberto Castillo, explicó: “Es una chica que llegó al estudio luego de sufrir un abuso sexual, lesiones que a mi criterio son graves, pero después la fiscalía deberá darles cuadro jurídico y una conducta que nosotros creemos que podría ser cuadrada como una tentativa de homicidio porque tuvo el objetivo de ultrajarla sexualmente”.

Según lo que dice el testimonio de la víctima, su relación con Villa empezó hace dos años: “Lo he conocido a principios del año 2020, y a partir del día comenzamos a frecuentarnos con habitualidad, compartiendo distintas clases de situaciones, almuerzos, cenas, etcétera, lo que permitió que conozca a su entorno más íntimo, como lo son los familiares, amigos y compañeros de su club de fútbol”.

El día del hecho denunciado fue el 26 de junio de 2021, en el cual asegura que el delantero de Boca se encontraba junto a la denunciante Barrio Cerrado cercano a donde él se encontraba viviendo en la Localidad de Ezeiza, para ser parte de un asado en donde se hallaban varios compañeros del plantel de Boca Juniors.

En dicha jornada, la victima afirma que el colombiano habría injerido una cantidad importante de alcohol y le realizó una escena de celos al culparla de mantener una relación con uno de sus compañeros de equipo, del cual no trascendió el nombre.

Tras partir de la reunión, la pareja se dirigió a la vivienda de Villa ubicada en la localidad de Canning, partido de Esteban Echeverría y comenzó lo peor: “Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice “¿te gustaron mis compañeros?”.

Acto seguido, la denunciante se quiso retirar la casa del futbolista y las cosas se pusieron peores ya que aseguró que “podría” matarla: “Mientras me decía que deje la bobada y que no me vaya, aplicando mayor intensidad me tiró a la cama, me sacó parcialmente el pantalón -no todo-, él se bajó su bóxer un poco no todo- y comenzó a penetrarme con su miembro de forma violenta”.

“Mientras yo intentaba liberarme agitando desesperadamente los brazos y tirándole manotazos al cuerpo. Pero el seguía violándome y me decía “te gusto estar con (…)” (diciendo el nombre del compañero del Club) ¿eso es lo que querías?”, afirmó la denunciante.

Esta denuncia que impacta de lleno en Boca se suma a la que tuvo Villa en 2020, cuando el jugador del “Xeneize” fue acusado de violencia de género por su exesposa, Daniela Cortés, quien incluso aseguró: “Perdí un embarazo por sus golpes”.

En junio de 2021 esa causa fue elevada a juicio oral, luego de que Javier Maffucci Moore, juez de garantías de Lomas de Zamora, considerara que hay pruebas suficientes en su contra. (DIB)