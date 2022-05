Refugio de animales denuncia abandono municipal

En el barrio Parque Camet, más precisamente en Rinquelet 7700, funciona desde hace un tiempo un refugio para animales, donde se les da cobijo y alimento a perros y gatos que no tienen un hogar. El 23 de abril del 2020, el lugar sufrió un incendio y quedó devastado.

Su dueña, Blanca Beatriz Melo, dialogó con Mitre Mar del Plata (FM 103.7) y denunció "la ausencia municipal, después de haber ofrecido ayuda" para recuperar y acondicionar el lugar.

"Hace 4 meses que presenté una nota y estoy esperando que el municipio de respuestas, porque hizo miles de promesas. La casa se vino abajo con el incendio y me dijeron que me quedara tranquila. Yo no llamé a nadie, ellos se ofrecieron, por eso me llama la atención", comenzó diciendo.

"Vino el contratista, el arquitecto, hicieron un plano prometieron un refugio de 60 metros cuadrados. Hoy estoy haciendo todo gracias a la ayuda de la gente, al principio me donaron mucho dinero 500 mil pesos y con una buena administración pude ir haciendo cosas", agregó.

"Cuando hicieron algo, tardaron 9 meses y dejaron un desastre todo.

Pagamos 50 mil pesos para un contrapiso, en estos dos años la gente hizo donaciones, más la cuota solidaria se puede pagar el alimento", explicó.

"Quiero creer en ese hombre que se acercó en campaña y me escuchó y me abrazó", dijo en referencia al intendente Montenegro.

"Antes de ser intendente fue el único político que se acercó a conocer mi historia, quiero creer en ese hombre. Creo que la gente a la que delegó las cosas es la que no se interesa, llegamos a vivir en carpa y una casilla", concluyó.

Quienes quieran contactarse con "El refugio de Blanca" pueden hacerlo al siguiente celular 2236207012 o en Facebook.