Alvarado cayó 3 a 0 en Mar del Plata

Alvarado cayó como local ante Chaco Flor Ever por 3 a 0 y suma otra derrota en su andar irregular.

Triverio, y en dos oportunidades Garnerone, sellaron el 3 a 0 final en la jornada 15 de la Primera Nacional.

Tras un primer tiempo complicado, en el que Alvarado no logró imponer condiciones, Chaco For Ever tuvo chances, pero no logró romper el cero.

En el segundo tiempo, ingresó al campo Gaspar Triverio y marcó el primer gol para el equipo visitante a los 57’.

Martín Garnerone convirtió a los 73’ y en el minuto 90’. De esta manera, se concretó otra dura derrota para el equipo marplatense.

"El Torito" venía de ganar en sus últimos tres compromisos en condición de local y este domingo se cortó la racha, contra Chaco For Ever. Con esta derrota, Alvarado naufraga en la mitad de tabla, lejos de los puestos del reducido.

El próximo rival del equipo marplatense será San Telmo, como visitante.

Alvarado(0): Pedro Fernández; Nahuel Menéndez, Alan Robledo, Juián Vitale, Franco Ledesma y Agustín Irazoque; Gonzalo Lamardo, Ariel Chávez y Nazareno Solís; Leandro Vella; Mauro Valiente. DT: Manuel Fernández.

Chaco For Ever (3): Gastón Canuto; Lucas Fernández, David Valdez, Yair Marín y Leandro Allende; Enzo Gaggi, Diego Sánchez, Álvaro Cuello y Gonzalo Lucero; Nicolás Trecco y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

Árbitro: Juan Ignacio Pafundi.

Estadio: José María Minella

Cambios: Ariel Chavez x Marcos Astina (A), Nazareno Solis x Agustín Araujo (A), Nicolas Trecco x Martin Garnerone (CFE), Gonzalo lucero x Gaspar Triverio (CFE), Gaston Canuto x Joaquin Mattalia (CFE), Matias Romero X Emanuel Diaz (CFE)

Amarillas: Ledesma (A), Cuello (CFE), Diaz (CFE)

Goles:

12 min Gaspar Triverio

27 min Martín Garnerone

45 min Martín Garnerone