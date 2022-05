Costanza Addiechi: "Conformarse no es una opción"

Costanza Addiechi es marplatense, amante del arte y portadora de una actividad muy particular y reconocida a nivel global: la restauración de bienes culturales. Pinturas, esculturas y monumentos pasan por su manos para mantenerse siempre con vida.

Es la actual Directora de Restauración de Monumentos Escultóricos de la Municipalidad de General Pueyrredon y ya lleva innumerables piezas intervenidas y recuperadas. La plaza es para mí el mejor lugar, donde trabajo de lo que amo rodeada de gente que lo valora -resalta.

Magister en Preservación del Patrimonio, especializada en Restauración y Conservación de Bienes Culturales en Florencia, Italia. Becada en la misma ciudad donde trabajó con reconocidos restauradores italianos.

Finalizó en diciembre pasado la Maestría en Intervención del Patrimonio en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Addiechi, forma parte de un grupo de restauradores de diferentes países del mundo que trabajan, en modo conjunto y permanente, en investigación de patologías de los materiales y nuevas metodologías de intervención.

Redacta las Ordenanzas que registran, protegen y difunden el patrimonio escultórico y sientan las bases para su preservación.

Mientras se encuentra escribiendo el primer libro sobre historia del patrimonio escultórico de Mar del Plata destinado a documentar el tema en la ciudad, me brinda parte de su tiempo para sumarse a mi propuesta de dividir por letras su +Chance:

+ = Tu lado más positivo. Mi compromiso frente a las cosas, el amor que le pongo a todo.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estás haciendo? A los 4 años empecé a arreglar y pegar aquello que se rompía y a los 14 ya estaba entre libros de química de la restauración. Un camino que inicié siendo muy chica y que continúa consolidándose siempre con nuevos proyectos.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? Me propongo ir hacia la expresión más pura de quien soy. En un momento histórico donde los valores con los que nos educaron han cambiado y no son prioritarios, ser fiel a uno mismo es un interesante desafío. Vivo con pasión y determinación, sin permitir que el afuera modifique mi rumbo.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? Noooo, amo mi vida, la elijo con sus sinsabores y sus alegrías y lo que no me gusta lo cambio, lo intento y lo vuelvo a intentar una y mil veces. Tenemos una magnífica oportunidad de transitar un camino que no tiene por qué ser fácil pero sí propio, donde conformarse no es una opción. No querría ninguna otra vida que no fuera la que estoy viviendo.

N = ¿Nunca le dirías Sí a qué? A la mentira, a la deshonestidad.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? Soy un todo, no puedo segmentarme. Vivo en coherencia con lo que pienso y siento. La espiritualidad me atraviesa y me define, en mis decisiones, en mi hacer, en la mirada hacia los demás.

E = ¿Esperás volver en otra vida y haciendo qué? Desearía volver siendo una persona más sabia, más consciente que la vida es “un rato” y hay que saber disfrutarla. No creo que sea importante pensar qué podría hacer pero sin duda volvería para dar, compartir y contribuir al bienestar de otros, es mi esencia y seguramente la llevaré adonde vaya.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.