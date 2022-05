Desde el Municipio aclararon que habrá clases con normalidad

“Al momento no hay material consistente para tomar medidas como suspender las clases. Es importante seguir dando las recomendaciones que venimos repitiendo para evitar eventualidades”, explicó Rodrigo Goncalvez, director de Defensa Civil.

En relación con los partes suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional, se informa que las condiciones seguirán siendo adversas para la costa este de la Provincia de Buenos Aires, el partido de General Pueyrredon incluido.

En detalle, el viento que se prolongará hasta la tarde del martes presentará ráfagas de hasta 80 km/h. Sin embargo se detalló que en sectores costeros, las lluvias no tendrán acumulados importantes.

En este sentido, desde Defensa Civil se vienen dando respuestas trabajando desde la madrugada con las acciones de mitigación propia de estos eventos.

“Entendiendo que la meteorología no es una ciencia exacta y las situaciones se pueden agravar o mermar, al momento no hay material consistente para tomar medidas como suspender las clases. Es importante seguir dando las recomendaciones que venimos repitiendo para evitar eventualidades”, agregó Goncalvez.

Desde el área informaron que no se registran situaciones extraordinarias, ni pedidos sociales, por lo tanto tampoco hubo evacuados.

En las primeras horas de mañana se volverá a evaluar la situación y se dará difusión en caso de haber novedades.

Desde el municipio se recomienda a la población tomar los recaudos del caso. Ante cualquier dificultad, los vecinos podrán comunicarse telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos).

En este marco, desde la comuna recordaron que para notificar sobre personas en situación de calle los vecinos pueden comunicarse al 147 o con el Parador Las Américas (465 0443).

Recomendaciones a tener en cuenta

- Asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la lluvia.

- Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no desplazarse por la calle; caso contrario elevar los cuidados. Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.)

-No concurrir a la playa ni a lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes que se puedan generar debido a la intensidad de vientos fuertes.