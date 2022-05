“Bullrich no va a retractarse y ser cómplice de este negocio oscuro”

Eduardo Amadeo, exdiputado nacional y exembajador argentino en Estados Unidos, se refirió en CNN Radio al no acuerdo en la audiencia judicial luego de que Patricia Bullrich se niegue a retractarse.

La audiencia judicial se llevó adelante luego de que Alberto Fernández avance en una demanda contra Bullrich por $100 millones, después de que la titular del PRO dijera públicamente que funcionarios del Frente de Todos habían pedido coimas a ejecutivos de Pfizer para la adquisición de las vacunas.

En contacto con Al Fin y Al Cabo, Amadeo definió la negociación como “un episodio vergonzoso de la historia argentina”. Y señaló: “Mientras el Covid mataba gente porque los médicos no sabían qué hacer con los pacientes y la gente rogaba que lleguen las vacunas, aparece una negociación oscura de parte del gobierno con Pfizer”.

“En ese momento Bullrich dijo que si había algo sucio el presidente debía saberlo porque él estaba en esa reunión”, expresó.

Respecto a la audiencia judicial, remarcó: “Patricia no podía esconderse ni negar lo que había pasado, Alberto Fernández dice que ella se retracte y no lo va a hacer porque sería cómplice de esto, revindico la posición de Patricia Bullrich de no callarse la boca”.

En esta línea, acusó al presidente de ser el que debe decir que no hubo negociaciones oscuras: “El presidente tiene tiempo de limpiar su nombre y mostrar que no pasó nada ni que no hubo nada oscuro. Fernández puede explicar porque nos quedamos con Sputnik”.