“Los Bancos de Leche Materna Humana son una de las mejores estrategias sanitarias para la disminución de la mortalidad infantil"

En el marco del Día Mundial de la Donación de Leche Materna, la concejal y

presidenta del bloque de la UCR Marianela Romero presentó un proyecto en el cual solicita a las autoridades del Ministerio de Salud y del Hospital Materno Infantil la incorporación de un Banco de Leche Materna.

"Los bancos de leche materna son centros especializados en la promoción,

protección y apoyo de la lactancia materna y de la ejecución de actividades de extracción, procesamiento, controles de calidad, leche intermedia y leche humana madura, para su posterior distribución. Ocupan un rol indispensable en el acceso a una alimentación adecuada para niños y niñas", explicaron desde el bloque.

Actualmente, en el partido de General Pueyrredon, no se registran Bancos de Leche Materna. Sobre el tema la concejal Marianela Romero expresó: “hay una realidad en la cual existen niños que, debido a ser prematuros, estar de guarda, sufren desnutrición o sus madres no pueden brindarles acceso, no tienen garantizado el acceso a la leche materna”. Y agregó: “la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida es la mejor forma de alimentar a un niño y de garantizar beneficios nutricionales y sanitarios que alcanzan hasta la vida adulta”.