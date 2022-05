Robo en el barrio San José: pide que mediante el COM hagan el seguimiento para encontrar su moto

Un vecino del barrio San José sufrió el robo, en su estacionamiento, de su moto en plena jornada del Censo 2022. Este medio dialogó con Fernando quien remarcó que “ayer no había tránsito” y pidió que el COM lo ayude para poder hacer la localización del sujeto que se la quitó mediante las cámaras.

“Vivo a tres cuadras del complejo Universitario. Deje mi moto unos minutos afuera y entró un sujeto al edificio, las revisó una por una y robó la mía a las cuatro de la tarde, justo coordinó cuando una persona salía con su vehículo y pudo escaparse. La manzana del edificio está rodeada por rejas, pero hay un acceso peatonal que permite ingresar”, explicó a El Marplatense.

Asimismo, agregó que “la idea es que mediante el COM se haga el seguimiento de la motocicleta, lo primero que hice fue la denuncia telefónica, luego fui a la Comisaría 2da y más al COM donde me brindaron una dirección de correo electrónico para que mande las imágenes. Ahora estoy a la espera, ayer no había tránsito, yo quisiera pedirle a quien corresponda voluntad, ya que es común que un extraño se nos lleva nuestras pertenencias”.