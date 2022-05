Zona Roja: el kirchnerismo defendió el proyecto “sin arresto ni multa” y cruzó al Intendente

Durante la pasada reunión de la comisión de Legislación del Concejo Deliberante, el bloque de concejales Frente de Todos presentó un nuevo proyecto de ordenanza para regularizar el ejercicio de la prostitución en el distrito de General Pueyrredon, en el marco del debate sobre sobre la relocalización de la Zona Roja.

La iniciativa K no contempla un punto central del proyecto que este año presentó el Ejecutivo local: multas y sanciones para infractores.

En las redes sociales, la concejal del FpV, Sol de la Torre, explicó que “en base a los 9 proyectos que la oposición y el oficialismo presentaron en el último año, desde el Frente de Todos elevamos una propuesta sintetizadora para abordar las conflictividades en las zonas donde se ejerce la prostitución en el Partido de General Pueyrredon”.

Y resaltó que “el nuevo dictamen, que acercamos a Legislación, fue elaborado en base al proyecto de Zonas Seguras de Protección Integral en las zonas donde se ejerce la prostitución, que tiene dictamen favorable de las Comisiones de Género y de Seguridad”.

A su vez, la edil añadió que “se suman, como anexos, las iniciativas del FdT y de Acción Marplatense para la participación ciudadana y la restitución de derechos esenciales a partir de los programas Farola y Reparar”.

“Nuestro compromiso sigue siendo promover herramientas legislativas que, desde una visión multiagencial y multidimensional, permitan abordar las conflictividades que devienen del ejercicio de la prostitución en la vía pública en clave de derechos y con perspectiva de género”, sentenció Sol de la Torre.

Tras conocerse el proyecto del Frente de Todos, el intendente Guillermo Montenegro consideró que “no sirve para nada” sin aplicar sanciones a los infractores.

La propuesta oficialista establece que para quienes ejerzan y consuman prostitución en zonas no autorizadas, se impondrá una multa y/o arresto de cinco a treinta días. Además, estipula que la oferta y/o demanda de sexo en la vía pública sólo podrá llevarse a cabo en los lugares y horarios específicamente habilitados por el Departamento Ejecutivo Municipal y especifica que “no podrá llevarse a cabo en lugares en los que hubiere vecinos frentistas con residencia domiciliaria”.

“Lamentablemente siento que algunos sectores políticos no quieren dar herramientas a los vecinos para solucionar los problemas. Hacen planteos que no conducen a ningún lado, no quieren una solución. Ni siquiera ponen palos en la rueda, quieren que no haya rueda", disparó el jefe comunal en declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, FM 88.3.

"No quieren multas, ni arresto y son herramientas. Tenemos que ponernos en el lugar del vecino porque hay personas que ofrecen droga frente a una casa de familia y esta situación genera un problema a los vecinos, y los problemas hay que enfrentarlos. Hay que ponerse en el lugar del otro no solamente hacer política en un año electoral hay que ser serios ", sostuvo.

"Mi propuesta sin multa y arresto, no sirve, lo que planteamos es una alternativa. El Frente de Todos deberá explicarles a los vecinos, la Justicia y la Policía. Este tipo de actividad no se puede hacer donde haya vecinos y punto", concluyó.

Luego de las declaraciones radiales del titular del Ejecutivo local, que fueron publicadas en El Marplatense, concejal del Frente de Todos, Roberto Páez, arremetió contra el intendente Montenegro en las redes sociales. Se trata del mismo bloque político que se opone a herramientas para mejorar la seguridad en el distrito de General Pueyrredon, que también están siendo debatidas en el cuerpo legislativo.

El intendente Montenegro no quiere tomar decisiones que diga en que lugar quiere establecer la zona roja, que envié el proyecto al Concejo Deliberante.

“El intendente Montenegro no quiere tomar decisiones que diga en qué lugar quiere establecer la zona roja, que envié el proyecto al Concejo Deliberante. Lamentablemente para los marplatenses y batanenses Él gobierna, y gobernar es tomar decisiones”, afirmó Páez.

Para finalizar, el dirigente sindical señaló que “al intendente Montenegro le faltó decir, respecto a las zonas donde se ejerce la prostitución, sin represión no se soluciona esto. El intendente recuerda siempre lo que hizo en el Borda, no hay dudas Montenegro desprecia a las minorías”.