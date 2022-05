Censo 2022: "Dejaron pasar un momento histórico"

A día de hoy no existen datos oficiales y actualizados sobre las personas con síndrome de Down en nuestro país, por lo tanto no hay información suficiente para que el Estado las reconozca y garantice sus derechos, como lo exige la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En el Censo 2022 no se incorporó a las preguntas una que apunte claramente a identificar a esta población dentro de las preguntas, para acceder a datos oficiales.

En este sentido, el director de la oficina de Discapacidad de General Pueyrredon, Marcos Folgar, en diálogo con CNN Radio Mar del Plata (FM 103.7) realizó algunas declaraciones.

"Tenemos enojo, impotencia, bronca. Es un malestar general porque dejaron pasar un momento histórico, dejaron pasar una oportunidad", sostuvo.

"No hubo una pregunta clara que apunte a eso, a determinar la discapacidad por movilidad, visión u otra. es decir, se preguntó muy por arriba", agregó.

"Es un tema lamentablemente que no interesa mucho a nivel nacional o provincial, además se planteó del minuto cero que se incorporen al cuestionario", manifestó.

"Podés hacer una política pública en base a un número real. Creíamos que era importante remarcarlo peor no fuimos escuchados. Somos la minoría más grande según el INDEC, con un 13% del total de la población en el país, de acuerdo a estadísticas del 2018. Ahora, habrá que esperar 10 años más, para saber cuántos somos", concluyó.