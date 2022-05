"Botellazo" y corte de ruta en reclamo por la falta de agua en tres instituciones educativas de Chapadmalal

Los vecinos de la zona sur de Mar del Plata una vez más reclaman el estado de sus instituciones educativas realizando un “botellazo”. En este caso la problemática proviene desde el año 2019. La bomba de agua que comparten el jardín, la escuela y la secundaria no funciona. Pauloa Taborda, vecina del lugar, dialogó con este medio.

“En Chapdmalal el Jardín 921, la Escuela 24 y la Secundaria 71 se quedan sin agua desde el año 2019. En su momento se había aprobado que se hiciera una obra. La arquitecta que envió el Consejo aprobó un bypass. Las familias les dijimos que eso no iba a soportar las tres instituciones porque es una obra común y se rompió”, relató Taborda a El Marplatense.

“Durante la pandemia no se utilizó y este año cuando las clases regresaron la bomba se puso en funcionamiento, se quemó y el jardín se inundó. Lo que recomendaron desde el Consejo Escolar es apagar y prenderla cada 15 minutos”, agregó.

Asimismo explicó que desde el Consejo Escolar “nos dieron la solución de hacer una nueva perforación, pero los tiempos de ellos no son los mismos que tiene la escuela. Además, la consejera me llamó y dijo que los chicos, este tiempo, pueden llevar botellas de agua o ir a una Sociedad de Fomento y que les den clases. Chapdmalal no es solo en verano, las familias vivimos otras realidades”.