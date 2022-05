Los decks dejarán de ser gratuitos: "Esto salió sin tener en cuenta nuestra mirada"

Luego de que se conociera que se está comenzando a tratar un proyecto de ordenanza presentado este lunes en el HCD para que los decks instalados en el sector gastronómico marplatense sean abonados y aquellos que estén instalados en el área donde se encuentran los tramos de la ciclovías deberán ser retirados, el referente del sector, Hernan Szkrohal, dialogó con El Marplatense.

“Vimos que fue elevado al Concejo Deliberante este proyecto que se trabajó con producción, EMVIAL y movilidad urbana. Para sorpresa nuestra hay muchos puntos que no están claros y entendemos que es fundamental que como sector estemos colaborando y presenciando como será esta ordenanza”, remarcó Szkrohal.

Respecto a las ciclovias y el cobro explicó que “el año pasado se tomó un compromiso que durante el 2022 todavía no se iban a cobrar los espacios que estaban en la vía pública porque nosotros tomamos créditos para poder hacer esta alternativa y poder atender al público. Además nos enteramos que por un nuevo proyecto referido a las ciclovias aquellos decks que estén en el paso pueden llegar a ser retirados, esto será un problema para quienes hicieron una inversión con créditos que el mismo Municipio entregó”.

“Entendemos que el sector aún no se recuperó y que necesitamos esta extensión como un motor para poder seguir trabajando. En las reuniones no nos pudimos poner de acuerdo porque hay mucha confusión en el las diferentes áreas del Municipio. Aún no se comunicaron con nosotros y nos gustaría poder colaborar con algunos puntos para toda la comunidad, además de que nos generaría una gran perdida económica. Esto salió sin tener en cuenta nuestra mirada ”, cerró.