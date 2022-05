Preocupación por hechos de inseguridad en la zona del “Vaciadero”

A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Acción Marplatense pidió que el municipio impulse medidas de seguridad en el sector comprendido por las instalaciones de la antigua Planta de Tratamiento Cloacales, popularmente denominada “Vaciadero” sita en ruta provincial 11, en el kilómetro 506.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde AM se manifestó preocupación ante “las reiteradas denuncias de vecinos de hechos de inseguridad puntualmente en el sector comprendido sobre Ruta Provincial 11 y la extensión de las antiguas instalaciones pertenecientes a Obras Sanitarias conocidas popularmente como el Vaciadero”.

En ese sentido, se remarcó que “que los hechos denunciados son reiterados, por parte de vecinos residentes de los barrios adyacentes al lugar como Felix U. Camet, Parque Camet y quienes son transeúntes habituales de la Ruta Provincial 11 teniendo en cuenta que es muy utilizada debido a la conectividad entre los partidos de General Pueyrredon y Mar Chiquita”.

Y se detalló que “las características de los incidentes manifestados tienen como objeto la distracción de los conductores representado eso un peligro en mismo, más allá de que los éstos detengan o no sus vehículos por ser víctimas de elementos arrojados a los autos para que aminoren la marcha”.

En ese contexto, la concejal de AM, Paula Mantero, recalcó que “entendiendo que la reiteración pública de los incidentes no configuran la posibilidad cierta de que las denuncias estén realizadas en la policía, para contarlas como estadísticas oficiales, el Estado Municipal deberá tomar en cuenta a los vecinos para implementar medidas de protección para que estos sucesos no sigan ocurriendo”.

A renglón seguido, manifestó que “el sector donde ocurren los casos se presta por tener lugares propicios para el escondite de malvivientes, con profusas arboledas, falta de iluminación y acumulación de basura”.