Las tablas de Race y All Round protagonizaron una excelente fecha del SUP en Las Toscas

El Circuito Costa Atlántica reunió a riders de Mar del Plata y otras localidades para inaugurar el calendario 2022 para las modalidades de carrera.

La primera fecha para las disciplinas de carrera del Circuito Costa Atlántica de Stand Up Paddle (SUP) contó con todo lo necesario para convertirse en un notable suceso. Las condiciones climáticas, el estado del mar, el desempeño de los competidores y la muy buena cantidad y variedad de participantes: desde quienes realizaban su primera experiencia competitiva hasta quienes incluso acreditan participaciones internacionales en su foja de servicios.

Las actividades se cumplieron en la bahía de las playas del centro, en el sector de Las Toscas/Hermitage, y además de las carreras de Race Técnico y All Round, se realizaron acciones de entrada en calor, a cargo de la profesora Carolina Paredes. , y también una limpieza de playas, para generar conciencia sobre el cuidado del ambiente.

La fecha contó con el apoyo logístico del Emder y el Emtur y numerosos auspiciantes de primera línea que creen y sustentan el desarrollo de esta disciplina. El Circuito ingresa ahora en receso hasta el mes de septiembre, ya que las últimas cuatro fechas (dos de SUP Surf y dos de Race y All Round) se realizarán en la segunda mitad del año. Los resultados de la fecha se detallan a continuación:

All Round Damas 2,5K: 1) María Emilia Pirera; 2) Natalia Amato; 3) Angie Diz:; 4) Natalia Martínez Calvo; 5) Paula Benincasa; 6) Teresita Conti; 7) Karina Peña.

All Round Hombres 2,5K: 1) Ramiro Rosales Cuello; 2) Jorge Martín.

All Round Damas 5K: 1) Julia Garachico; 2) Paola Costagliola; 3) Gabriela Ríos Guzmán; 4) Karina Tolosa; 5) Verónica Riquelme.

All Round Hombres 5K: 1) Martín Palestini; 2) Eugenio Herrero; 3) Fabián Scher; 4) Ariel Aguas.

Race Técnico Damas 14″ 7,5K: 1) Victoria Reutemann; 2) Nadina Rodríguez Kaethler. Race Técnico Damas 12″6 7,5K: 1) María José Chappet; 2) Gabriela Caremoli (La Plata); 3) Graciela Marx; 4) Olivia Raponi (CABA).

Race Técnico Hombres 14″ 9K: 1) Matías Casco; 2) Francisco Giusti (Paraná); 3) Fabrizio Rondinara; 4) Lucas Montes de Oca; 5) Roberto Galiano (La Plata).

Race Técnico Hombres 12″6 9K: 1) Gonzalo Romero (CABA).

