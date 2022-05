Massa se mostró con Berni y le dejó un claro mensaje al Presidente por Ganancias

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se mostró este jueves con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, con quien mantenía un fuerte distanciamiento, al tiempo que sumó tensión en el Gobierno al volver a referirse a su pedido por la suba del mínimo no imponible en el impuesto a las Ganancias.

Massa acompañó a Berni en el marco de un acto de entrega de patrulleros en la localidad bonaerense de General Las Heras y el gesto fue llamativo, además, porque el dirigente tigrense mantenía con el ministro una fuerte pelea luego de que lo acusara en 2015 de estar vinculado a un robo en su vivienda.

Además, el ministro de Seguridad cada día se muestra más crítico contra el Gobierno de Alberto Fernández y también contra dirigentes del kirchnerismo duro.

En ese contexto, Massa volvió a referirse a su reclamo por Ganancias, luego de que este jueves se conociera que le envió una nueva carta al ministro de Economía, Martín Guzmán en referencia al tema.

“Si los trabajadores recuperan el ingreso en las paritarias y después el Estado se lo quita con impuesto, es un sinsentido que les demos mejores ingresos a los trabajadores con las paritarias”, dijo Massa en un claro mensaje al Gobierno de Alberto Fernández.

“El desafío es que el Estado haga un esfuerzo a la par del trabajador y del empresario que paga esos salarios para que todos podamos reconstruir esos 20 puntos de poder adquisitivo que perdieron los trabajadores entre 2015 y 2019″, planteó el diputado en General Las Heras.

Si bien la portavoz presidencial dijo esta mañana que “en los próximos días” habría novedades sobre Ganancias, desde el Ministerio de Economía dejaron trascender luego que no habrá modificaciones en el mínimo no imponible hasta el segundo semestre, es decir, luego del pago del medio aguinaldo.

En su nueva carta a Guzmán, Massa reiteró su solicitud de actualización de manera inmediata del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, luego una evaluación realizada por los equipos técnicos de la Cámara de Diputados, del que se desprende que “los trabajadores y jubilados alcanzados por el Impuestos a las Ganancias se han incrementado sustancialmente en estos últimos dos meses”.

En rigor, reitera el fundamento de que entre febrero y abril más de 100.000 trabajadores y jubilados que estaban exentos pasaron a tener descuentos por el impuesto a las Ganancias.

De acuerdo a sus cálculos, en febrero la cantidad de trabajadores y jubilados alcanzados por el tributo era de 742.964 y que en abril se había elevado a 847.878, con un 14% de incremento en dos meses.

El pedido no es nuevo: hace dos semanas Massa había enviado una nota en la que le pedía que elevara este piso de $ 225.000 a $ 265.000 para que los aumentos salariales no fueran absorbidos por el impuesto mencionado. No obstante ahora, el presidente de la Cámara de Diputados quiere que ese piso –desde el mes próximo en lugar desde enero de 2023 como estaba pautado–, pase a $ 275.000 mensuales.

Asimismo, trascendió que si Guzmán no resuelve el pedido en los próximos días, Massa avanzará con un proyecto de ley para que sea el Congreso Nacional el que aumente el piso de Ganancias, pese a que el Poder Ejecutivo podría hacerlo justamente por una facultad que le delegó el parlamento para este año. (DIB)