Massa volvió a reclamarle a Martín Guzmán que suba el piso de Ganancias

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, volvió a reclamarle al ministro Martín Guzmán que eleve el piso del impuesto a las Ganancias para que menos trabajadores sean alcanzados y que la medida se implemente antes del pago del medio aguinaldo el mes próximo.

El pedido no es nuevo: hace dos semanas Massa había enviado una nota en la que le pedía que elevara este piso de $ 225.000 a $ 265.000 para que los aumentos salariales no fueran absorbidos por el impuesto mencionado. No obstante ahora, el presidente de la Cámara de Diputados quiere que ese piso –desde el mes próximo en lugar desde enero de 2023 como estaba pautado–, pase a $ 275.000 mensuales.

La nueva carta reitera el fundamento de que entre febrero y abril más de 100.000 trabajadores y jubilados que estaban exentos pasaron a tener descuentos por el impuesto a las Ganancias.

Si bien hace dos semanas Guzmán respondió en forma pública que “obviamente” tomaría esa decisión luego del primer pedido de Massa, aún no avanzó en el decreto correspondiente, por lo que el presidente de la Cámara Baja decidió enviarle ayer una segunda nota por los canales oficiales y con copia al presidente Alberto Fernández, según informaron medios nacionales.

Asimismo, trascendió que si Guzmán no resuelve el pedido en los próximos días, Massa avanzará con un proyecto de ley para que sea el Congreso Nacional el que aumente el piso de Ganancias, pese a que el Poder Ejecutivo podría hacerlo justamente por una facultad que le delegó el parlamento para este año.