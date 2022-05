"No me olvides", presente en una charla en el colegio "La sagrada familia"

En el marco de los festejos de la semana de mayo y la conmemoración durante todo el año de la gesta de Malvinas, el Veterano de Guerra y actual Presidente de la Fundación “No me olvides” Julio Aro, brindó una charla para alumnos, ex alumnos y padres de alumnos del Colegio “La Sagrada Familia”. Allí fue recibido por los representantes legales de esa casa de estudios el contador Javier Sánchez y el doctor Fernando Navarra, así como por las demás autoridades de la institución, explicaron mediante comunicado.

El ex combatiente se refirió en su disertación a "la labor que desplegara junto al ex coronel inglés Geoffrey Cardozo, que fuera apoyada por periodistas, el ex vocalista de Pink Floyd Roger Waters, el Papa Francisco, la Cruz Roja, el Equipo Argentino de Antropología Forense, la ONU y los gobiernos argentino y británico a través de la cual se logró la identificación de casi la totalidad de los soldados caídos en combate sepultados en el cementerio Darwin de las Islas Malvinas que hasta hace poco tiempo contaban en sus tumbas con un placa con la leyenda “Soldado argentino solo conocido por Dios”.

Los alumnos del Colegio tuvieron la posibilidad de ver y tocar una de esas placas que fuera retirada del cementerio Darwin y que se hallaba en la sepultura de uno de nuestros héroes de Malvinas que ya han sido identificados. Aro que junto a Cardozo fuera postulado para recibir el Premio Nobel de la Paz le resaltó a los niños y jóvenes "la importancia tanto de no abandonar nunca los sueños y las metas en la vida, como de bregar siempre por la paz como mecanismo de solución de toda diferencia entre hermanos y naciones, exhibiendo en la ocasión y permitiendo a los concurrentes tomar contacto con la “Rosa de la Paz” con la que fuera distinguido en Londres junto a Roger Waters, La periodista Gabriela Cociffi y Geoffrey Cardozo tallada con vainas de balas argentinas e inglesas por el internacionalmente reconocido orfebre argentino Juan Carlos Pallarols.

Finalmente Aro tuvo la posibilidad de recorrer las instalaciones del Colegio fundado por San Luis Orione, institución que en el año 2024 va a estar cumpliendo sus 100 años de vida.