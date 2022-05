Se suman voces para que Alberto Fernández convoque a una mesa de diálogo con Cristina Kirchner

Santiago Dapelo, periodista, conversó en CNN Radio sobre el contexto político y la presión que se está ejerciendo sobre el presidente Alberto Fernández para que formule una mesa de gestión.

"Todos los interlocutores que llegan al despacho presidencial le plantean lo mismo: que llame a CFK para articular una mesa de gestión tripartita junto a Sergio Massa", reveló en diálogo con Marcelo Longobardi.

Y agregó: "Hoy el núcleo duro k ya no pide la cabeza de nadie, entendieron que la batalla por el equipo económico está perdida y piden cambios de gestión".

La lista de quienes se alinean tras esta solicitud es extensa, comprende a gobernadores, varios ministros albertistas y a la CGT. “Incluye a todos los gobernadores peronistas que ven que el gobierno los está llevando a una escenario electoral catastrófico”.

"Por su parte, el presidente, hasta el momento, escucha y asiente pero no dice nada", aseguró. "Alberto Fernández ya tomó la decisión de no llamar a CFK", añadió.

Desde su punto de vista, "el presidente entiende que la vice en varios momentos de su gobierno, y en particular después del acuerdo con el FMI, actuó de manera desestabilizante".

"Ahí hay un punto de quiebre y AF no está dispuesto a retroceder en ese sentido, no la va a llamar, con lo cual no hay posibilidad de avanzar con esa convocatoria", añadió.

En este sentido, consideran que quien tiene que formular la convocatoria es AF porque si lo hiciera CFK debilitaría la figura presidencial; "por eso todos están esperando".

"Es llamativa la lectura de AF, se está jugando un pleno. Si le sale bien, entiende que tiene futuro, aunque hoy son pocos los que lo creen", analizó.

"El presidente quedó en soledad con su grupo más pequeño", reflexionó.