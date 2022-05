El Gobierno anunció que el nuevo piso del Impuesto a las Ganancias será de 280.792 pesos

Luego de una extensa reunión en Casa Rosada, el gobierno nacional anunció la suba del piso del Impuesto a las Ganancias a $280.792 a partir del próximo 1 de junio, desde los $225.00 que rigen actualmente.

“Llevamos adelante un esquema de políticas económicas que transforma realidades de las trabajadoras y trabajadores, para que sigan en la senda de recuperación y para mejorar la capacidad de los ingresos”, destacó el ministro de Economía, Martín Guzmán al formalizar el anuncio en la explanada del palacio gubernamental.

En el acto, que se realizó a las 13 en el palacio presidencial, estuvieron presentes el ministro Guzmán; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y los cosecretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña.

Massa destacó que el presidente Alberto Fernández haya tomado esta medida que busca frenar la caída del salario, al igual que el adelanto de las paritarias, las cuales ya cerraron la mayoría de las negociaciones. “Como Estado tenemos que hacer un esfuerzo para que el trabajador no pierda al momento de pagar los impuestos. La suba del mínimo no imponible nos permite mantener la idea de que el salario no es ganancia, sino remuneración”, afirmó.

Según precisó el dirigente del Frente Renovador, la medida se reglamentará a través de un decreto presidencial en la próxima semana, cuando concluyan dos de las negociaciones paritarias de actividad que se encuentran abiertas. Una vez rubricados los acuerdos, quedará consolidado el índice sobre Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE).

“El decreto incluye la exclusión del aguinaldo del pago del Impuesto a las Ganancias”, comunicó Massa.

El beneficio tributario se dio a conocer después de que el titular de la Cámara baja, le insistió con varios pedidos y a través de dos cartas dirigidas al ministro de Economía Martín Guzmán.

En un claro mensaje político, el titular de la Cámara de Diputados aseguró que durante la semana no hubo extorsiones ni aprietes internos en este debate sobre Ganancias: “Acá no gana uno ni otro, acá ganaron los trabajadores. Discutir soluciones para resolver problemas no es ni malo ni es pelea, es simplemente marcar un camino para encontrar respuestas”.

Durante el anuncio, el ministro Guzmán recordó que el año pasado se definió en el Gobierno actualizar los topes mínimos para el tributo del impuesto, lo que implicó que 1.200.000 personas dejaran de pagarlo.

Consultado sobre si la decisión afectará las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Guzmán informó que “no tiene ningún impacto” el esfuerzo fiscal en el acuerdo con el organismo internacional porque “estaba contemplado en los números”.

Durante la actividad oficial, el dirigente sindical Héctor Daer remarcó que el movimiento obrero apoyó el pedido de Sergio Massa, y que la medida está en sintonía con “el objetivo de la recuperación del salario”, para que “se mantenga el círculo virtuoso que genere mayor trabajo y consumo”.

“Se mantuvo la idea firme de sostener que no haya más trabajadores que tributen el impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, para que no se retire este beneficio ante los aumentos de salario”, subrayó.

“Como trabajadores, y como parte de la dirigencia sindical del Consejo Directivo de la CGT, queremos reconocer este proceso que arrancó en 2019″, completó Daer.

En una rueda de prensa que se dio en la puerta de la Casa Rosada, se especificó que el adelantamiento de la medida evitará el impacto en el aguinaldo. Además se apuntó que el segundo tramo de la escala del tributo estará en los 324.000 pesos.

El decreto que se está impulsando para actualizar el tope, a partir del que se tributa el impuesto a las Ganancias de las personas humanas, comprende la actualización de la deducción especial en los dos tramos previstos en la ley original, según las proyecciones actualizadas de salarios. Además, exime a la primera y segunda cuota del sueldo anual complementario para ese universo de contribuyentes.

