Alicia Castro: "La mayoría de los votantes del Frente de Todos están decepcionados"

Alicia Castro, exEmbajadora en Venezuela y Reino Unido, habló con CNN Radio y se mostró crítica de la situación actual del oficialismo.

"Yo salí a festejar ese 18 de mayo cuando Cristina Fernández de Kirchner anunció en las redes que iba a secundar a Alberto Fernández. El tiempo demostró que hubo eficacia para ganar, pero no hubo eficacia para gobernar", expresó en diálogo con Digamos Todo, de Nacho Girón.

"Me siento parte del Frente de Todos, no afuera, aunque el kirchnerismo ha sido evidentemente desplazado de las decisiones. Hay muchos intelectuales que han insistido en que no se podía cambiar nada por la correlación de fuerzas y creo que eso no aporta, porque la discusión es política", agregó la exfuncionaria, quien resaltó: "Alberto Fernández no cogobierna con Cristina, sino con el Fondo Monetario Internacional".

Respecto a los dirigentes que hoy forma parte de la coalición, explicó que "tenemos que elegir ideas, no personas. ¿Cuál es el plan que trajo Alberto Fernández? Porque poco tiempo antes había sido muy crítico del gobierno de Cristina, iba a las marchas por Nisman. Y Massa ni hablar, hacía discursos diciendo que iba a terminar con el kirchnerismo. Y a este paso parece que lo están logrando".

"Alberto Fernández no hubiera obtenido los votos de no ser por el kirchnerismo, el 54% de los votos del Frente de Todos provino de ahí. Y así fue la desilusión que se plasmó en las Legislativas, desde las que Alberto Fernández aparentemente no aprendió nada", agregó.

En esta misma línea, Castro indicó que "esto nos tiene que dejar una lección. La mayoría de los votantes del Frente de Todos están decepcionados con el Gobierno. Y eso no es lo más grave, como tampoco lo es la elección. Lo más grave es el 40% de pobres. Que se le de prioridad a un acuerdo con el FMI y no a que los argentinos coman tres veces por día".

"Lo grave no es perder las elecciones, es el deterioro de la calidad de vida de argentinos y argentinas", resaltó.

"Nosotros, aquel 18 de mayo, creímos que las políticas que habíamos acompañados del kirchnerismo estarían presentes en el Gobierno", expresó la ex Embajadora. Sin embargo, aseguró que "el error de base es no haber diseñado un programa", al tiempo que defendió la figura de la vicepresidenta: "Creo que Cristina Fernández de Kirchner es la política más brillante que tenemos en Argentina".

"El Gobierno no hace nada para desacoplar los precios del mercado interno con los precios de las exportaciones. Estamos pagando el pan y la carne a precios de exportación. El Gobierno no solo tiene una duda permanente desde Vicentín, sino que además nos miente. Y esto es muy incómodo para quienes hemos votado el Frente de Todos", cerró Castro.