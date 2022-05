Rodríguez Larreta: "Mi decisión para el 2023 no cambia si se presenta Macri"

Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habló con CNN Radio sobre el presente de la oposición de cara a las próximas elecciones, pero también sobre la situación que atraviesa el país.

"Mi decisión para 2023, que la tomaré en el momento que deba tomarla, no depende de si se presenta Mauricio Macri o no. La elección será de la gente, no de los políticos", afirmó en diálogo con Digamos Todo, de Nacho Girón, al ser consultado por una potencial candidatura.

En ese sentido, aseguró que "iremos a una PASO para todos los candidatos. Ahí no habrá peleas, pero sí elecciones internas". "Puede pasar que en una idea haya diferencias de opinión. Pero las diferencias bien canalizadas enriquecen", sostuvo.

"Hoy estamos trabajando en Juntos por el Cambio con la intención de volver a gobernar el país. Pero también es importante que el proyecto sea alrededor de un plan. Estoy convencido que Argentina tiene mucho potencial, y estamos trabajando en un plan para sacar el país adelante" expresó el Jefe de Gobierno.

Rodríguez Larreta destacó que "es la primera vez, desde la vuelta de la democracia, que con el peronismo -hoy kirchnerismo- en el gobierno la oposición está unida. Nunca se llegó a una elección de medio término unidos. Gracias a esa unidad frenamos leyes que hubieran sido muy malas para la Argentina. Puede haber matices, diferencias, discusiones. Y es válido, porque enriquece"

Respecto a la preparación de la oposición para 2023, el funcionario señaló que "es indispensable consensuar un plan. Y eso es cuestión de trabajo, lleva tiempo. Nunca pasó en Argentina que haya un equipo trabajando un año y medio antes. En el PRO, en la fundación Pensar, tenemos más de 100 personas trabajando con eso. Hay 30 economistas, por ejemplo. Lo tomamos con seriedad y estamos trabajando desde hoy".

"Todas las transformaciones que hicimos en la Ciudad están pensadas desde la planificación, a mediano plazo", añadió.

Al ser consultado sobre el reclamo de unitarismo por parte de algunos funcionarios, Rodríguez Larreta expresó que "Argentina nunca ha sido tan unitaria. El tema es que ha sido responsabilidad del kirchnerismo, al que muchos gobernadores apoyan. Tenemos que volver a construir un país federal. Ellos gobernaron durante muchos años, y fueron los que concentraron los recursos en el gobierno nacional".

También hubo tiempo para referirse a la cuestión económica. Allí, el Jefe de Gobierno marcó que "estamos trabajando en un plan integral, donde el aspecto económico es muy importante. Y dentro de ese plan la prioridad es bajar la inflación, que le come el bolsillo a la gente. Estamos estudiando modelos de cómo países que pasaron por la misma situación frenaron la inflación".

"Hace 80 años tenemos idas y vueltas con la inflación en Argentina. No es algo de hoy. Por eso necesitamos un plan, pero que sea integral. Argentina tiene que crecer, abrirse al mundo cuidando el trabajo argentino", dijo.

Por último, Larreta habló sobre el tema piquetes, y aseguró que "la solución, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, debe trabajarse en conjunto entre Ciudad y Nación. Requerimos que el Gobierno Nacional participe, y por ahora no ayudan en nada. La mayoría de la gente que viene a manifestarse no es de la ciudad, es de afuera. En todo caso la manifestación es en la Ciudad, pero requerimos un trabajo coordinado".