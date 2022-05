Círculo no pudo ante Sansinena

En una categoría tan pareja, muchas veces las fallas no te las dejan pasar y terminan costando puntos. Eso le pasó a Círculo frente a Sansinena en el "Guillermo Trama", porque el juego se dio con paridad, no hubo un claro dominador, pero se equivocó dos veces y la tuvo que sacar del fondo del arco. El equipo de Norberto D'Angelo cayó 2 a 1 por la undécima fecha de la Zona Sur del Torneo Federal A y sufrió su primera derrota como local en la temporada. La próxima semana, visita a ciudad de Bolívar.

El encuentro comenzó con el Papero tomando la iniciativa y Sansinena agazapado para salir de contra. Y así avisó la visita, tras un córner local, salió el pelotazo largo para Durán que se iba mano a mano con Pave y llegó con lo justo Ramírez para desacomodarlo. Misma situación se vivió del otro lado, Luna tuvo la chance clara de ir al gol, pero tardó mucho y Giménez lo barrió justo para ahogar el grito. El encuentro era de ida y vuelta, había espacios para correr y Reta llegó a cortar a Amieva cuando iba a definir.

Eso pasó en menos de un cuarto de hora, y llegó la apertura del marcador. Pave y Reta no encontraron una salida limpia y no la quisieron rechazar, el central intentó gambetear a Font que se la robó y tocó adentro para Amieva que sólo tuvo que empujar. Baldazo de agua fría y a remar de atrás. Le costó algunos minutos al local recuperarse, pero volvió a ser el protagonista, aunque le costaba llegar. Enriquez recibió una buena asistencia, anticipó a Abraham y se tiró. Pero Billione no compró. A los 36', después de una serie de rebotes, Imanol mostró oportunismo y punteó luego del rechazo del arquero para marcar la igualdad.

Por como se había dado, no era un mal resultado camino al descanso. Incluso, parecía más entero Círculo para esa recta final y casi pasa al frente con un remate de Reta, incómodo, que la tiró por arriba. Y en el cierre, volvió a equivocarse la última línea, Reta la quiso controlar y no pudo, a Pave se la pelearon cuando quiso retener, el despeje de Vilanoba pegó en el cuerpo de Amieva y, de carambola, Sansinena se llevó un premio exagerado al vestuario.

Los retos de D'Angelo hicieron efecto en el vestuario, Círculo salió con mucha intensidad y se lo llevó por delante a Sansinena, sin claridad, pero con mucho empuje, empezó a meter la pelota cerca de Abraham. La visita aguantó los embates y llegando al cuarto de hora se empezó a acomodar, volvió a agarrar la pelota y llevó peligro con un córner que jugó corto y Núñez exigió a Pave. El encuentro estaba equilibrado y llegó una jugada clave. A los 23', Benítez le ganó en velocidad a García Martinoli que lo derribó, recibió la segunda amarilla y Sansinena se quedó con 10.

Automáticamente, D'Angelo mandó a Diego Martínez por Marciante y acumuló gente en ataque. Bonjour sacó uno ofensivo (Durán) y rearmó la línea de 4 con Fiol. La pelota era del local y las salidas rápidas de la visita, lo que le puso emoción al tramo decisivo. Casi lo liquida el equipo de Cerri con una corrida de Sarmiento que no pudo terminar con precisión Ríos del otro lado. El tiempo era enemigo de Círculo que no podía encontrar la igualdad y se desesperaba, dejaba espacios y la visita tenía las chances. Sarmiento lo tuvo mano a mano con Pave, le erró por centímetros al arco y lo dejó con vida. La última, con todos jugados, fue para Círculo con un remate de Motroni que sacó Abraham y terminó con las ilusiones del Papero.

Síntesis

Círculo Deportivo (1): Diego Pave; Juan Motroni, Adrián Reta y Facundo Vilanoba; Alejandro Avallay, Agustín Amato, Lucas Marciante y Gonzalo Ramírez; Enzo Benítez; Nahuel Luna e Imanol Enriquez. DT: Norberto D'Angelo.

Cambios: ST 24' Diego Martínez por Marciante, 41' Nicolás Straccia y Lucas Verón por Avallay y Vilanoba.

Sansinena (Gral Cerri) (2): Facundo Abraham; Mario Núñez, Néstor García Martinoli, Carlos Giménez y Leandro Wagner; Germán Sarmiento, Franco Rodríguez, Favio Durán y Matías Recalde; Juan Martín Amieva y Jonathan Font. DT: Darío Bonjour.

Cambios: ST 24' Fausto Fiol por Durán y 30' José Luis Ríos por Font.

Goles: PT 13' Amieva (S), 36' Enriquez (CD) y 44' Amieva (S).

Incidencias: ST 23' expulsado García Martinoli (S)

Árbitro: Matías Billione, de Córdoba.

Estadio: "Guillermo Trama".