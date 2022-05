Día Mundial de la Esclerosis Múltiple: una enfermedad que se presenta entre los 20 y 40 años

Cada 30 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día de la Esclerosis Múltiple para compartir experiencias y sensibilizar a la población en general con respecto a lo que viven 2,8 millones de personas diagnosticadas con esta enfermedad neurológica crónica y sus familiares.

En diálogo con Mitre Mar del Plata (FM 103.7), la licenciada Patricia Fortina se refirió a dicha enfermedad, una patología neurológica crónica que afecta mayormente a adultos jóvenes y mujeres, entre los 20 y 40 años mayormente.

"La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica, de causa no determinada que afecta al sistema nervioso central y se manifiesta mayormente entre los 20 y 40 años, con una prevalencia de 3 a 1 en las mujeres. Se trata de la primera causa de discapacidad no traumática más común en ese rango de edad que hasta ahora no tiene cura, pero sí existe medicación y diferentes tratamientos para controlarla y mejorar la calidad de vida", sostuvo.

"Esta enfermedad se genera en el sistema nervioso central, afectando al cerebro y la médula espinal. La EM es considerada una enfermedad autoinmune, es decir el sistema inmunológico, que normalmente se encarga de defender las agresiones externas como infecciones, en este caso no reconoce la mielina (un material graso que protege y rodea las células nerviosas) como propia y, en consecuencia, la lesiona", agregó.

Esto afecta la forma en que los nervios conducen los impulsos eléctricos hacia y desde el cerebro produciendo la aparición de síntomas como:

Debilidad muscular.

Alteraciones de la vista.

Sensación de hormigueo, picazón, pinchazos o entumecimiento.

Problemas de memoria y pensamiento.

Problemas de coordinación y equilibrio.

Fatiga.