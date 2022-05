Milei: "Yo voy a ser Presidente de la Nación"

Javier Milei, diputado nacional de La Libertad Avanza, habló con CNN Radio sobre varios tópicos de la actualidad política: desde las negociaciones con otros espacios políticos hasta la polémica por el uso de pasajes.

"Si los halcones de Juntos por el Cambio quisieran ir por una opción liberal de verdad, los recibimos con los brazos abiertos. Incluso estaríamos dispuestos a hacer una interna y acompañar si no fuéramos los ganadores. El enemigo común es el kirchnerismo. El tema es qué construcción puede derrotarlos en las urnas pero después sostenerlo en la gestión", expresó en diálogo con Aire de Mañana, de Guillermo Panizza.

"Yo no tengo nada que ofrecerle a (Mauricio) Macri. Yo dejo abierto el espacio, si quieren venir los recibo. Pero no recibo colectivistas, me parece que es contaminar. En mi óptica el Estado es el enemigo", agregó.

"Los liberales ponemos al individuo en el centro de la escena. Hay muchas personas muy rescatables en otros sectores", añadió.

Respecto a la postura de 'acompañar' en caso de perder unas probables internas, y consultado sobre si sería Ministro de Economía de Macri, se explayó afirmando que "acompañar es acompañar. Es no convertirse en alguien que pone palos sobre las ruedas. Si alguien me eligiera para una determinada función, lo evaluaría. No lo pienso mucho tampoco porque estoy haciendo todo como para ser Presidente yo".

Si bien no quiso dar definiciones sobre su gabinete, adelantó que "en este momento mi Ministra de Acción Social está discutiendo con mi hermana. Es un cuadro hermoso. Les puedo asegurar que el Ministro de Economía de mi gabinete es híper ortodoxo. Le gusta la motosierra tanto como a mí".

También habló de los dichos de Alberto Fernández sobre 'la derecha maldita', y "explicó que es una definición que le corresponde a él". Al ser consultado por nombres propios, deslizó que "para mí la línea divisoria es la socialdemocracia, donde están los colectivistas. Hay muchos de los que están en Juntos por el Cambio con los que no tengo afinidad. De hecho, deberían estar con el kirchnerismo, porque tienen afinidad ideológica".

"Horacio Rodríguez Larreta no es derecha. De pensamiento es un socialdemócrata con un fuerte perfil intervencionista. No es muy distinto a un kirchnerista, la única diferencia son los modos", destacó.

Milei fue consultado por los dichos de Sergio Massa, que lo tildó de 'delirante' por apoyar la libre portación de armas. "Me encantó lo que dijo Massa. Ahora hay que tener cuidado de que no haya un suicidio masivo de Mabeles y Raúles, y de los jefes de campaña de Larreta que se la pasan diciendo que trabajo para Massa. En la Cámara, los únicos invictos en votarle todo en contra al Frente de Todos somos La Libertad Avanza", aclaró.

En relación a este tema, indicó que "en los Estados donde hay libre portación de armas hay menos delincuencia que en aquellos donde la gente está desarmada. Los delincuentes siempre están armados. Con la prohibición, también se le prohibe a la gente honesta defenderse de los delincuentes. Creer que el problema de la inseguridad solamente está atado a eso es una falacia".

Por último, señaló que continúa trabajando junto a su gabinete y vaticinó su futuro de cara a las elecciones: "Yo voy a ser Presidente de la Nación".

En los últimos días, hubo polémica respecto a la utilización de los pasajes que se le otorga a los legisladores, puesto que Milei aprovechó algunos de estos para actos partidarios.

Al respecto, marcó que "cuando voy a un lugar hago muchas cosas que tienen que ver con actividades políticas, vincularme con los actores de cada lugar... Así te vas nutriendo de los problemas que tiene cada uno para cuando vas legislando. Dentro de esas actividades, una de las cosas que hago es dar clases abiertas, lo que se llama 'Libres para aprender'. Una de las actividades que me estaba dinamitando era la charla de dolarización, porque me corrían todo el tiempo la fecha".

Continuó la explicación asegurando que "hoy en Argentina hay muchos menos vuelos. Llegó un momento que pude tener confirmado esto cerca de 7 días antes del evento, entonces ¿qué pasó? No conseguía pasajes. Y usé los que tenía asignados como Diputado y se estaban por vencer, porque eso después va a Rentas Generales. Eso se modificó después del escándalo de Carrió, hoy te dan un concepto que es movilidad y si no lo usás, vuelve a la casta. Frente a la imposibilidad de viajar usé esos pasajes, y ahora cuando tenga la liquidación final, la plata de la movilidad va a entrar en el próximo sorteo de la dieta".

"Ahora usan la herramienta de los pasajes para escracharnos. Yo no tengo ningún problema porque el 9 es el sorteo de mi dieta y ahí va lo que se haya gastado en concepto de viajes", dijo.

"Cuando fui a Mendoza, una de las actividades era estar en la Bolsa de Comercio, y otra estar en la Universidad Nacional de Cuyo. Y Juntos por el Cambio se encargó de cancelar esas actividades", agregó.

Por último, respecto a su actividad legislativa, expresó que "he acompañado muchos proyectos y he interactuado muy activamente en varios otros, que están en línea con lo que nosotros pensamos. Es más, trabajé con otros diputados en algunos proyectos, y con Victoria hemos consensuado otros. Después está la lógica parlamentaria, si salen salen y si no seguiremos intentando. En uno de los proyectos para eliminar artículos del Código de Comercio sobre el que se apalanca el Poder Ejecutivo para las retenciones, trabajé con Millman, por ejemplo".