La campaña de vacunación en Mar del Plata, según el Colegio de Farmacéuticos

En el marco de la renovación de su mandato al frente del Colegio de Farmacéuticos, el doctor Mario Della Maggiora se expresó respecto a la campaña de vacunación que se lleva adelante en Mar del Plata.

“La vacunación es la punta del iceberg de todo un complejo de logística. El vacunar es la culminación de todo un proceso y lo que se necesita para que sea una campaña exitosa fundamentalmente es que las vacunas estén en tiempo y en forma y para eso se requiere toda una ingeniería logística que nosotros la tenemos, no solamente para las vacunas sino para la provisión de medicamentos en general", indicó.

Además detalló que "hoy todas las farmacias, de Ushuaia a la Quiaca tienen por lo menos de 1 a 3 servicios diarios de reposición de medicamentos porque es imposible que una tenga todos los que existen. Esto lo que nos permite es tener todo: la producción, las droguerías que nos abastecen; con una excelente cadena de frío y toda la seguridad que esto nos brinda. Ya hace muchísimos años que las farmacias se han convertido en un centro vacunatorio por todo aquello que forma esta cadena logística

Considero que en Mar del Plata tenemos centros de excelencia pero somos un eslabón más que puede contar la gente y fundamentalmente el Estado porque siempre se lo proponemos gratuitamente. Tenemos la experiencia con 15 ó 20 años de vacunación masiva y siempre han sido muy eficientes siempre y cuando, insisto, las tengamos en tiempo y forma”.

Por último, Della Maggiora se refirió a la actual campaña: “La verdad que es bastante irregular. Nosotros aplicamos cerca de 45.000 dosis anuales a los afiliados de PAMI y este año estamos un poquito lejos de ese número pero esperemos poder llegar a esa cantidad. Una de las consignas básicas que tiene el sistema de vacunación es ´a no perder oportunidades´ y significa que cuando una persona mayor viene a preguntar si hay disponibles, tiene que ser vacunada. Tanto años anteriores por la pandemia como éste tuvimos bastantes dificultades, no arribaron todas las requeridas y una vez que las tenemos, por supuesto que se agotan prácticamente en el día porque no nos mandan tantas como necesitamos".

"Veremos cómo terminamos esta temporada invernal. Esperemos que la semana que vienen vengan más vacunas”, cerró.