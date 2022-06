Alvarado y otra derrota contundente como visitante

Alvarado visitó a All Boys y cayó 3 a 1 por la 18va fecha del Torneo de la Primera Nacional en Floresta y el éxito no lo acompañó. Al igual que con Chacarita y Rafaela, el "Torito" no estuvo a la altura del rival y mostró fallas en todas las líneas.

El primer gol llegó a los 27 minutos del primer tiempo Octavio Bianchi.

En el segundo tiempo el equipo de Floresta sentenció con dos goles.

Bianchi volvió a convertir con un segundo gol, a los 3 minutos y Barrientos el tercero a los 21.

Cuando todo parecía cerrarse en un 3 a 0,.Alvarado logró su único gol, sobre el final, de Iván Molinas mediante un penal.

Síntesis

Alvarado (1): Pedro Fernández; Alan Robledo; Agustín Irazoque; Nahuel Menéndez; Ariel Chaves; Franco Ledesma; Franco Malagueño; Gonzalo Lamardo; Jorge Luis Ramos; Leandro Vella y Marcos Astina. DT: Manuel Fernández.

Cambios: Molinas por Astina (A); González por Brandán (AB); Cuevas por Morales (AB); Ramis por Ramos (A); González por Vella (A); Iacobellis por Bianchi (AB; Comachi por N. Barrientos (AB); Cuevas por F. Barrientos (AB)

All Boys (3): Andrés Desábato; Leandro Martínez Montagnoli; Hugo Soria; Matías Muñóz; Tomás Oneto; Agustín Morales; Fernando Barrientos; Octavio Bianchi; Fernando Brandán y Nicolás Barrientos. DT: Aníbal Biggeri.

Goles: 27’ PT Bianchi (AB); 3’ ST Bianchi (AB); 21’ ST Barrientos (AB); Iván Molinas (A) (Penal)

Amarillas: Vella (A); Desábato (AB); Muñoz (AB);

Roja: Alan Robledo (Doble amarilla)