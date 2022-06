Enamorarte: la ONG que permite a las personas con discapacidad recuperar su lado artístico

Por Bárbara Benitez

Stella Maris Campos es docente de danzas folclóricas y en la rama artística en el nivel especial. En 2015 junto a un grupo de colegas realizó un estudio y el resultado fue que las personas con algún tipo de discapacidad al finalizar su etapa educativa perdían su lado cultural, por este motivo y a todo pulmón fundaron la ONG Enamorarte.

Stella Maris dialogó en el aire de Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7) y comentó como fue este gran proceso: “Vamos en camino a cumplir 8 años, no estoy sola en este proyecto me acompañan varios profesionales de la salud, la educación y la familias. Todo comenzó con un trabajo de investigación, soy docente en actividad y con colegas veíamos que las personas con discapacidad no tenían continuidad en el área del arte cuando finalizaban la escuela. Primero fue “Por amor al Arte” y luego al conformarnos como ONG el nombre mutó a Enamorare. El comienzo fue difícil, no teníamos el dinero, pero con la ayuda de la ONG “Hazme Reír” pudimos comenzar. Nos brindaron el primer espacio y así pudimos transitar este hermoso proyecto.

“Nosotros queremos dar un mensaje claro: que incluyan a los chicos en todos los aspectos de la sociedad y que no se queden en casa, que participen de este espacio artístico y terapéutico para personas con discapacidad. Tenemos un gran equipo y de familias”, agregó.

Asimismo, remarcó que “actualmente estamos funcionando en el Club Huracán (Colón entre Guido y Funes) los días martes y jueves. Tenemos la suerte de que el club no nos cobra el espacio por ser ONG y podemos usar las instalaciones libremente. Los martes con espacio de movimiento que están invitadas todas las personas con discapacidad para incursionar en las danzas latinoamericanas. Además, tenemos la ayuda de una profesora de danzas clásicas y una profe con síndrome de down que da zumba. Los jueves tenemos un grupo de presentación, son 8 parejas dispuestos a presentaciones, ellos ya están preparados con diferentes cuadros para cualquier invitación”.

Respecto a la pandemia que comenzó en 2020 explicó que “trabajamos aún más mediante la virtualidad. Abrazamos familias que lo necesitaban. Desde levantar el cimiento de una casa, hasta ser puente de donaciones”.

Por último, declaró que tienen un número de CBU para poder colaborar que se encontrar en “las redes sociales de la ONG: “pedimos $100. Las donaciones son bienvenidas, de cualquier tipo, porque nos mantenemos a pulmón”.

