Aumento de taxis: tras las exposiciones, el debate pasa para el próximo lunes

Tal como lo adelantó El Marplatense, los representantes de taxis y remises concurrieron a la comisión de Movilidad Urbana del Honorable Concejo Deliberante para dar sus posiciones con respecto al aumento de la tarifa, la colocación de GPS y la renovación de las unidades, que se rigen de acuerdo a una Ordenanza vigente.

Al cabo de las exposiciones que desarrollaron los representantes de taxistas, los ediles analizaron cada caso y dieron a conocer su posición.

En ese sentido, Angélica González pidió dejar el Expediente en comisión, en tanto Horacio Taccone dijo que "este el ámbito para encontrar una problemática que es real".

"La tarifa no alcanza, el público, los vecinos tienen problemas para pagarla y el servicio no es bueno. Las cosas siempre pueden funcionar mejor. Y sobre el pedido de la concejala González no estoy de acuerdo en esperar una semana más. Nosotros pensamos que la tarifa tiene que subir si el estudio de costos da que tiene que subir y si el servicio no es bueno el Municipio tiene que bregar para que funcione mejor", agregó el presidente del bloque de concejales de AM.

A su turno, Agustín Neme sostuvo que "este Expediente no llega a la próxima sesión (es este jueves 9), por lo que considero que debemos tomar la semana para buscar los mayores acuerdos posibles", lo que tuvo adhesión del Frente de Todos, más allá de las diferencias políticas que existen.

"Me parece que el conejal Taccone habló de las diferencias y que son parte del juego democrático y también coincidencias. Las hubo en el plus nocturno, también en la prórroga de los modelos de la flota, y en el uso de la tecnología, porque tanto trabajadores como usuarios necesitan seguridad, por lo cual tenemos que recostarnos en ese sentido", dijo Vito Amalfitano.

"Hubo coincidencias también cuando habló el compañero Daniel Castaño, dueño de una licencia. Las pandemias afectaron en todo sentido, y hablaron aquí del descontrol que ahora se vino encima. Todo eso debió haberse atendido antes de parte del Ejecutivo", agregó.