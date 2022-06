Más cuestionamientos al sistema de fotomultas: “Maniobra de dudosa legitimidad”

Al igual que el Frente de Todos y Acción Marplatense, el concejal de Crear Juntos, Alejandro Carrancio, se manifestó contra la decisión del intendente Montenegro de implementarse el sistema de fotomultas e instruyó que el destino del 100% de los fondos recaudados sea para políticas de seguridad vial, educación vial e infraestructura vial de forma exclusiva. Es a través de un convenio con la Universidad de San Martín, institución que ya desarrolla estas acciones para una veintena de ciudades en el país, y no implica erogación alguna de dinero por parte del Municipio.

"Resulta inentendible la decisión del Intendente sin acuerdo del Concejo Deliberante. Esta maniobra de dudosa legitimidad surge a raíz de no contar con las voluntades necesarias para obtener su aprobación y en ese sentido no se entiende tanto empecinamiento de Montenegro de aprobar un convenio que no es beneficioso para los vecinos de Mar del Plata", sostuvo Carrancio.

Y añadió: "Miente al decir que el 100% de lo recaudado va a ser destinado a educación vial ya que el convenio estipula que a las arcas municipales solamente le va a quedar el 24%, y el resto a un particular".

"Planteamos la necesidad de licitación para transparentar la cuestión, en un expediente que pasó por comisiones para que le sean favorables al Intendente. Estamos en contra de las formas, de este camino oscuro que eligió Montenegro, donde saltea el proceso licitatorio y lo recaudado va a manos de un particular. Entendemos que es un error el camino que se eligió", cerró el edil de Crear Juntos.