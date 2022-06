Docentes reclaman la vuelta de los actos públicos presenciales

Suteba multicolor presentó un reclamo en el Consejo Escolar para restablecer los actos públicos presenciales en Mar del Plata.

La agrupación denuncia la falta de transparencia, el retraso de las designaciones, penalizaciones injustas, sobrecarga de trabajo en las escuelas y la falta de el derecho a la toma de módulos y cargos a docentes que no tienen conectividad.

"Esta es la segunda vez que venimos desde la multicolor, junto con docentes de distintas escuelas, porque continúan las irregulares en los actos públicos donde nosotros tomamos el trabajo y salen publicadas las horas que necesitan ser cubiertas por docentes", anunció Nadya Martin, referente de Suteba Multicolor.

"El problema es que en algunos distritos viene funcionando porque son más pequeños, pero Mar del Plata es un distrito enorme, con 16 mil docentes y realmente no está funcionando. No salen en tiempo y forma, a veces se publica que hay que cubrir 15 días de suplencia y las horas te las otorgan recién a la semana, o se toman horas con puntajes que no podemos nosotros mismos ser los que estemos regulando ese acto público, o sea, dejó de ser público", continuó.

Por este motivo comentó un relevamiento para monitorear la situación en las escuelas de la ciudad. "Estuvimos recorriendo las escuelas, juntando firmas, todos los docentes, te diría un 90%, están de acuerdo con que se vuelvan a hacer actos públicos presenciales para que seamos nosotros, lo que estamos ahí, quienes podamos decir esto está bien tomado, no está bien, los horarios salen bien, esta docente puede o no tomarlos, llega o no a la escuela", argumentó.

Uno de los problemas que surgieron fue que "ayer denunciamos que una docente había tomado horas con 10 minutos de diferencia en escuelas que estaban de una punta a la otra de Mar del Plata, pero el sistema como es virtual te lo otorga. Claramente en una asamblea presencial dirías compañera no llegás", afirmó.

En cuanto al reclamo en el Consejo escolar, enunció: "Ellos nos dicen que tiene que ser provincial la respuesta, pero lo que nosotros denunciamos no es sólo la falta de trabajo, que podamos tomar horas, o que los chicos se quedan sin ese profesor, sino también, que al tardar, al no cubrirse las suplencias y demás, lo que está haciendo el Estado es ahorrarse un montón de plata en vez de poner al docente en tiempo y forma dentro del aula".

Al respecto, aseguró que los trabajadores del consejo "nos dicen estamos saturados porque no llegamos a resolver todos los conflictos que hay, a poder saca todas las horas en tiempo y forma".

Por último, recalcó: "Si se van a hacer los actos públicos virtuales, que sea un sistema que funcione. Si no, mientras eso mejora, que vuelvan a las presencialidad".

Si no se llega a acuerdo o respuesta por parte del ente municipal, declaró que "seguiremos insistiendo, organizándonos desde las escuelas, movilizándonos y esto no es sólo acá sino a nivel Provincial porque es un problema general. En toda la Provincia hay un gran rechazo, compañeras que han quedado al final del listado y que no pueden tomar más horas durante todo el año, las dejás sin trabajo porque irregularidades propias del sistema virtual. Entonces seguiremos insistiendo hasta que haya respuestas y una resolución clara para que podamos trabajar y que los estudiantes tengan sus docentes en las escuelas".