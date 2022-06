Alertan que por los problemas con el gasoil se podría generar un faltante de garrafas

La falta de gasoil suma un nuevo sector afectado. Se trata de la distribución de garrafas, por lo que ya advierten que podrían haber escasez de estos envases.

Según explicó la Cámara de Empresas de Gas Licuado (CEGLA) en un comunicado, la región “más complicada de abastecer es la del norte”. Este cuadro preocupa ante la llegada del invierno.

Desde la asociación advirtieron que el riesgo por la faltante de garrafas es “alto”. “No se consigue combustible en las rutas y los camiones no alcanzan a completar la distribución con los envases que trasladan”, explicaron desde CEGLA.

Y si bien remarcaron que la zona del norte sería la más afectada, remarcaron que la escasez de gasoil es alarmante en al menos diecinueve provincias. Ante esto, convocaron a las autoridades para que tomen medidas al respecto.

El titular de CEGLA, Pedro Cascales, dialogó con Eduardo Feinmann en su programa “Alguien tiene que decirlo”, por Radio Mitre, y explicó: “Todo el transporte en Argentina se realiza principalmente con camión. Hay cuatro que no tienen gas natural y dependen de las garrafas”.

“Hoy estamos con dificultades para conseguir gasoil. El poco que conseguimos se consigue a 230 por litro. Nosotros la garrafa la tenemos totalmente regulada por la Secretaría de Energía, con lo cual nos reconocen 130 pesos para llevar el gas licuado desde Bahía Blanca a todo el país”, contó por otro lado.

En ese sentido, indicó: “Argentina produce dos millones y medio de toneladas por año de gas licuado, consume un millón y medio, y nos falta gasoil para llevar el gas licuado a los hogares de la Argentina. Nos falta energía para transportar la energía”.

Por último, reflexionó: “Nosotros tenemos Vaca Muerta. Podríamos duplicar el saldo exportable que tenemos de gas licuado. Pero no tenemos el gasoducto, no tenemos el transporte, no tenemos el gasoil para llevar el gas licuado”.