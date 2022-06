Faltan frutas y verduras en Mar del Plata: "Se cortó una cadena de distribución nacional"

La falta de gasoil en Mar del Plata es un problema que afecta a la sociedad y su economía de forma integral. Tal es el caso del sector frutihortícola y su preocupación por la no posibilidad de recibir la producción del Norte del país en su temporada alta y el futuro de lo local.

“Tenemos dos problemas uno es el de preparación del suelo que claramente aún no es tan grave porque recién empezamos, pero la situación de combustible lo empeoró mucho. Respecto a lo comercial, aquellos camiones que venían del norte para traer mercadería a Mar del Plata y que además llevan nuestra mercadería hacia allí no pueden venir. En un principio era tolerable porque acá teníamos combustible, pero hoy no tenemos y hace que esos camiones queden en el mercado central de Buenos Aires”, declaró a El Marplatense el presidente de la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de General Pueyrredon, Ricardo Velimirovich.

“Esto hace que tengamos menos ofertas, aunque en los campos sobra y los productores del Norte nos llaman desesperados pidiendo camiones. La desesperación está en los dos lados porque se espera mucho para las temporadas productivas y se cortó una cadena de distribución nacional de productos”, agregó.

Asimismo, remarcó que el poco producto que quede circulando “tendrá una suba de precios por la oferta y la demanda. Nuestra mercadería es perecedera y va a durar poco tiempo en los mercados. La semana pasado nos garantizaron que en Mar del Plata no íbamos a tener ningún problema de falta de combustible y por esto creemos que si esto se dilata en el tiempo puede traer aparejado problemas para nuestra temporada”.