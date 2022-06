La Secretaría de Turismo y Cultura del Partido de Mar Chiquita, a cargo de Germán Montes, informó con alegría que el Partido de Mar Chiquita será sede de la etapa regional de Cultura de los Juegos Bonaerenses 2022. Montes aseguró: "Que nuestro municipio sea sede de una nueva etapa de los juegos, es un nuevo galardón para la cultura marchiquitense. Vamos a recibir a cientos de chicos de la provincia de Buenos Aires que competirán en las diversas disciplinas culturales".

De esta manera, el Partido de Mar Chiquita será sede de la etapa regional de los Juegos Bonaerenses de la Cultura 2022. Del gran evento que se llevará adelante en el mes de septiembre, participarán cientos de chicos de los municipios de Lobería, Alvarado, Necochea, Ayacucho, Balcarce, Tandil y Pueyrredón, por las disciplinas teatro, danzas folklóricas, bandas de rock, bandas de cumbia, canto, cocineros bonaerenses, video minuto, fotografía, freestyle, circo, tango, entre otras, según informaron desde la Secretaría de Turismo y Cultura. El secretario Germán Montes manifestó: "Más que una competencia, los Juegos Bonaerenses son encuentros de intercambio y crecimiento cultural para jóvenes y adultos. Estamos felices de que nuestro municipio sea sede de una nueva etapa de estos maravillosos juegos. Es un nuevo galardón para la cultura marchiquitense".

Días atrás, se llevó a cabo la etapa municipal en el Centro Cultural Eduardo César Viglietti de General Pirán y para la etapa regional clasificaron: Susana Gómez en Cuento Adultos Mayores, Elena Formico en Poesía Adultos Mayores, Consuelo Rodríguez en Cuento Sub 18, Guadalupe Galindez en Video Minuto Juveniles Única, Mora Bissio en Cocineros Bonaerenses Juveniles Sub 15, Daniel Kaufmann en Objeto Artístico Adultos Mayores, Melina Cruces en Dibujo Sub 18, Rosalía López en Pintura Adultos Mayores, Delfina Naveira en Solista Vocal Sub 18, Candela Díaz en Solista Vocal Sub 15 y Fabio Desanto en Freestyle Rap.