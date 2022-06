Del Club Acha al Mundial de Eslovenia: Sofía Rivadeneira la única marplatense en la selección de Handball

Sofía Rivadeneira es la única marplatense que conforma la Selección Argentina de Handball Sub 20 y con tan solo 19 años está convocada para viajar al Mundial en Eslovenia que se jugará desde el 22 junio al 3 de julio.

La joven deportista dialogó con Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7) y comentó su recorrido hasta llegar a este momento tan importante en su carrera.

"Todo inició en el 2017 en el Club Acha de Mar del Plata y una vez que quedé en Selección viajé a Buenos Aires para empezar a entrenar. Comenzaron a convocarme y este año tuvimos la oportunidad de clasificar al Mundial en el torneo que participamos en marzo en Buenos Aires. La mayoría arrancamos desde muy chicas, aprendemos, progresamos para poder llegar a donde estamos", explicó.

Actualmente explicó que están "entrenando en Capital Federal con la selección y en el Club S.E.D.A.L.O". Y agregó: Ojalá podamos quedarnos hasta el 3 de julio. El jueves que viene vamos a estar viajando para realizar la gira previa y jugar un par de amistosos frente a Eslovenia. A nivel juvenil las potencias siempre fueron a nivel europeo, tenemos rivales bastante complicados, pero le vamos a hacer frente".

LOS INICIOS EN ACHA Y SU LLEGADA A EUROPA

Sofía, descubrió el Handball y todo cambió: "En un principio hacia gimnasia artística, siempre pedía para ir al baño y me quedaba mirando los entrenamientos de handball. Ellos me decían que me quede para poder probarme y fui para saber que pasaba. Ahí comenzó mi pasión, descubrí que el deporte grupal era lo mío y lo que más me gustaba".

Por otro lado, resaltó que no es la primera vez que juega en Europa ya que jugó en España y Noruega con su entrenador Agustín Bou: "Fueron un par de meses sumando experiencias. Ocurrió en mi quinto año de secundario, por eso tuve que regresar. Esto me sirvió para aprender y crecer".