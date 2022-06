Julio Rodolfo Aro: "Jamás bajo los brazos"

Julio Aro excombatiente de la guerra de las Islas Malvinas principal impulsor del proceso de identificación de los soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin, junto al capitán británico Geoffrey Cardozo.

Aro creó la Fundación No Me Olvides, institución conformada en 2008 por madres de soldados caídos, veteranos y civiles, que busca mejorar la calidad de vida de las personas que padecen trastornos físicos o psíquicos originados en la vivencia de situaciones violentas, y la de sus grupos familiares.

Recibió la medalla por los servicios distinguidos al mérito civil en el grado de caballero que otorga el Ejército Argentino y en el año 2020, fue postulado por la Universidad Nacional de Mar del Plata para el premio Nobel de la Paz, al igual que su par inglés Cardozo.

Mientras repite incesantemente "que lo entierren con los brazos estirados, porque ni aún muerto los va a bajar por la causa Malvinas", en estas fechas tan esenciales, Julio Aro se suma a mi propuesta de dividir por letras su +Chance:

+ = Tu lado mas positivo / Mi lado más positivo es que jamás bajo los brazos. Que más allá de todas las adversidades, siempre voy para adelante. Que veo el vaso no medio vacío, sino siempre casi lleno. Y que la pila, la agarre del lado que la agarre, siempre está del lado positivo. Busco la mejor parte de mi, la mejor versión de cada uno de mis días.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Creo que se despertó el día que fui a buscar a Julio, ese Julio que había estado en 1982... porque el que había regresado no era el mismo. Después de 12 viajes todavía no me encontré, solo traigo pedacitos. Recorres los lugares, buscas ver a tus compañeros y ni siquiera encontras sus nombres. Le pregunté a mi vieja cuando regresé y ella dijo que no hubiera estado ni un minuto de su vida sin buscarme. Ahí es donde tenés esa empatía con el otro y empezás a ver la manera posible de poder devolverle vida. Y ahí arrancamos con esta forma de sacarle una sonrisa a las mamás, a los papás e intentar no abandonar a ningún compañero del campo de batalla.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / En este mundo actual quiero transitar el camino de la paz. Aquellos que hemos vivido el horror de una guerra, queremos vivir con la esperanza de tener siempre paz y poder sembrar en el corazón de nuestros hijos esta semilla de empatía, de amor por el prójimo y de trabajar siempre por la paz.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / No, nunca pensé abandonar. Siempre me gusta luchar por los sueños. Es muy fácil apoyar la cabeza en la almohada de dormir, pero lo difícil es luchar por esos sueños. Te sentís pleno y feliz cuando podés lograr los objetivos. Jamás abandono ningún tipo de lucha ni de sueño.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / Nunca le diría que sí a la venganza. Sí tendría memoria, pero no venganza.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? / Agradeciendo tener un día más de vida y disfrutarlo como si fuera el último. Recordando a esas personas que uno no tiene físicamente pero si presente, guardando las mejores acciones en un lugar donde nadie las puede robar, que es en el corazón de cada uno de nosotros.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / Quisiera ser Julio Rodolfo Aro. Quisiera ser la misma persona que soy hoy y si tengo que ir a otro lugar me encantaría encontrarme con todos los seres que uno ha dejado. Encontrarme con los compañeros en otra dimensión, con mi familia, con mi mamá, mi papá y mi hermano. Abrazarlos y decirle todo el tiempo que los extrañé y todo lo que lo soñé, todo lo que caminé al lado de ellos sin que lo estuviera físicamente. Pero de volver, me gustaría volver con el nombre de Julio Rodolfo Haro, siendo la misma persona.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.