Mercedes Rom de Alfonso: contención ante la discapacidad y el abandono

Mercedes Rom de Alfonso es la presidente del Hogar de María, un lugar que alberga a “niños con discapacidad mental severa, que por cuestiones de índole económica, social o familiar no pueden estar en el grupo familiar”.

El proyecto, que desde sus inicios cuenta con el apoyo de una red de amigos, comenzó hace más de 25 años y este año celebra dos décadas desde su fundación.

La historia del Hogar de María está unida a la vida de Mercedes Rom, donde una de sus hermanas tenía discapacidad mental y una de sus hijas tiene Síndrome de Down.

La familia de Mercedes estaba compuesta por sus padres y dos hermanas mujeres, la mayor de todas con una discapacidad mental severa.

“Era natural nuestra vida como familia con Marcela. Mi mamá y papá fueron dos genios, porque hace 70 años la discapacidad mental se ocultaba”, recordó Mercedes Rom en diálogo con Ariel Torres en programa “Acceso Directo” de CNN Radio y recordó que era habitual las actividades como visitas médicas y tratamientos. “Esa situación fue dejando un surco. En mi piel fuera penetrando toda esa historia de vida”, afirmó.

Con el paso de los años, Mercedes Rom se casó y junto a su esposo tuvieron 3 hijos y después las mellizas, que hoy tienen 28 años. Una de ellas, Pilar nació con Síndrome de Down.

“Cuando nació Pilar muchas cosas sucedieron en mi espíritu, alma y una postura frente a la vida. Con mi marido iniciamos un camino de acercarnos a instituciones, como Asdemar y comenzamos como voluntarios. Luego de un año aproximadamente empecé a descubrir qué significa la discapacidad mental cuando iba de la mano de la pobreza”, afirmó al recordar historias de vidas qué fueron conociendo.

RAMÓN, LA SEMILLA DEL HOGAR DE MARÍA

Era el año 1998 cuando una noche de lluvia recibieron un llamado de la presidenta de Asdemar – María Esther Abraham – por una denuncia con un chico con Síndrome de Down en un barrio humilde Mar del Plata. “Cuando entramos a la casilla donde estaba la familia, nació el Hogar de María. Ahí había un joven de entre 13 y 14 años que era increíble el estado que vivía, de alto riesgo, con tres hijos más de los cuales dos tenían un retraso mental. Era una situación límite”, explicó Mercedes.

El joven estuvo algunos días en la casa de la familia Rom y luego de un tiempo de recuperación, ingresó a un hogar que abría ese año un pabellón para discapacitados: “Ramon lo inauguró”.

“A partir de esas experiencias decidimos emprender un desafío de fundar un hogar para niños con discapacidad mental en situación de abandono y pobreza”, sostuvo Mercedes. El Hogar de María fue fundando hace 20 años, en 2003, y se cumplieron 25 años de “la semilla inicial”.

UNA SEDE CON EL RECUERDO DE RAMIRO

Con la decisión de fundar un hogar, era el momento de buscar una sede. Encuentros, reuniones, viajes a Buenos Aires, fueron una constante durante un tiempo y se consiguió un subsidio que iba a contribuir al objetivo. Una charla casual, hizo que una mujer les indicara una casa en la zona norte de Mar del Plata. El resto, fue la magia del destino, donde nuevamente estuvo ligada a una historia de discapacidad: la vida de Ramiro.

“En 1998 convocamos amigos y muchos miembros del Movimiento Apostólico de Schoenstatt, del cual somos miembros con mi marido. Nos reuníamos en casa y se conformó la asociación civil sin fines de lucro”, narró Mercedes Rom sobre los inicios formales de la institución. Una vez que tuvieron parte del dinero, llegó la posibilidad de tener una sede.

Al recorrer la casa por primera vez los integrantes de la asociación notaron que “en la última habitación apareció una imagen muy chiquita de la Virgen de Schoenstatt, y dijimos que ese era el Hogar de María”, contó y añadió que ”esa casa era de un joven llamado Ramiro cuyos padres tenían mucho dinero y era la finca de verano, y lo traían con sus terapeutas, por eso la casa tenía características especiales el lugar, con facilidades arquitectónicas. El lugar tenía una continuidad en la discapacidad que era increíble”.

RESPETAR LAS HISTORIAS DE VIDA

“A lo largo de 20 años han pasado mas de 200 niños, todos con discapacidad mental severa, que por cuestiones de índole económica, social, familiar hay un dictamen judicial que dispone que ese niño no puede estar en el grupo familiar y tiene que estar en una institución permanente. Hoy hay 30 que es la capacidad del hogar”, explicó Mercedes Rom sobre el presente del hogar.

A través de organismos del Estado reciben subsidios para el sostenimiento y además cuentan con una red de socios y empresas que colaboran. En este sentido, la presidenta del Hogar destacó que se presta atención a la calidad de vida que reciben los chicos, con celebraciones de cumpleaños, Navidad, entre otros, además aquellos que por sus características pueden, asisten a escuelas especiales.

“El Hogar es un lugar de mucha transparencia y de muchos vínculos. Respetamos la historia de vida de cada niño. Cada uno tiene detrás algo muy triste”, reflexionó Rom y agregó: “Más allá de llevar consigo su irreversible discapacidad mental, lleva consigo también lo más difícil y triste para un ser humano que es el abandono”. En algunos casos hay una familia, pero “la limitación económica social y el entorno es tan límite que no puede estar ese niño”.

“Respetamos esa historia de vida, porque una vez que pasa la puerta del hogar, arranca otra historia de vida”, completó.

Al analizar el camino recorrido, Mercedes Rom afirmó que “uno no debe dejarse abatir por el cómo lo voy a hacer. Yo que creo que Dios me dio la posibilidad de ver con claridad lo que quería, me dio la gracia de no asustarme de qué iba a hacer. Nunca me planteé cómo lo iba a hacer, nunca lo dejé crecer al cómo”.

UNA GALA PARA REUNIR FONDOS Y SEGUIR TRABAJANDO

En el Hogar de María trabajan 35 personas además de los profesionales y para poder pagar sus aguinaldos hace 25 años se realiza una tradicional gala para recaudar fondos, mientras que a fin de año se hace una rifa con un importante premio.

“Hay dos momentos en el hogar que son críticos financiera y económicamente: junio y diciembre, que se abonan los aguinaldos. Los subsidios que recibimos no contemplan los aguinaldos”, explicó Rom.

La gala se realizará el próximo 9 de julio en el hotel ubicado en Av. Paso y Alem. Los interesados en reservar su entrada se pueden comunicar al 0223 - 4488922 (Catalina), al 0223 – 4397908 (Adriana), al 0223- 4797796 o por correo electrónico a cenabeneficahogardemaria@gmail.com.

