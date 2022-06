El gran gesto de Lali Espósito con una fan marplatense que vendía dibujos para ir a su show

La historia de Zaira, una niña de Mar del Plata de 9 años sorprendió a miles de personas. Es fanática de Lali Espósito y su gran ilusión era verla cantar en vivo, pero lejos de decepcionarse cuando sus padres le dijeron que no podrían comprar las entradas (ya que la más económica partía de los $8100), la niña buscó hacer todo lo que tenía a su alcance para alcanzar su sueño vendiendo dibujos en la calle.

Esta historia llegó a los oídos de la cantante, quien se conmovió por la historia y aseguró que la invitará a su show. “¡Wow! Acabo de ver esto. ¡Qué emoción tan grande su esfuerzo y sí amor! ¡¡¡Será bienvenida a mi show, muero por darle un abrazo a Zaira!!!! Acá a disposición para todo”, escribió Lali Espósito en su Twitter al enterarse de los esfuerzos de la pequeña marplatense por asistir a una de sus noches.

La cantante presenta ‘Disciplina Tour’, la gira que la llevará por todo el país. Ya tiene entradas agotadas para sus dos shows en el Estadio Luna Park, en junio, y un tercero en el Movistar Arena de Buenos Aires, en agosto. Además, estará en Mendoza, Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Salta y Tucumán.

Gracias al boca en boca y a las redes sociales, la historia de Zaira llegó a viralizarse. Su mamá reconoció que la situación la desbordó y quedó impresionada con la repercusión: “Me sorprendió muchísimo, yo siempre apoyo a las nenas, son una caja de sorpresas. Ayudan en limpiar la mesa, barrer el piso, me dicen mamá yo te voy a ayudar y yo siempre les digo, bueno te doy $10 o $100 para que ahorres. De chiquitas que tienen esa cultura de trabajar para obtener algo, pero lo que pasó ayer con Zaira me dejó en shock y no lo puedo creer. No puedo ni salir a la vereda, estoy en la casa, es muy impresionante, yo por ejemplo tengo una vergüenza tremenda, no vergüenza mal”.