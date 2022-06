Miguel Kiguel, economista: “Hubo un muy mal manejo de la deuda interna”

El economista Miguel Kiguel aseguró en CNN Radio que “hubo un muy mal manejo de la deuda interna” por parte del gobierno nacional y lamentó que “se generó una corrida innecesaria de los bonos argentinos que es muy difícil de corregir”.

“Hay dos factores que han influido mucho en la falta de confianza en los bonos y la preocupación que ha habido. El primero tiene que ver con un problema internacional y eso implica la gran caída de las acciones; pero hay un segundo tema que es un muy mal manejo de la deuda interna. Hubo una venta muy fuerte de bonos y eso generó un desmanejo grande”, explicó el especialista en La Mañana de CNN.

Y advirtió que “para renovar los bonos se necesita confianza y esa confianza se va perdieron por mal manejo político económico”.

“Si no hay financiamiento y no hay plata para pagar lo que el gobierno quiere pagar, ¿cómo se financian estos gastos?”, se preguntó Kiguel, y amplió: “Ahí viene el problema: no hace el gasto o lo hace imprimiendo y se entra en políticas difíciles de sostener”.

“Creo que esta época se parece más a los años 70… No es que no van a querer pagar la deuda, sino que lo van a emitir”, concluyó.