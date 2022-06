Fernanda Raverta y Jorge Ferraresi entregaron créditos para la construcción de viviendas en la ciudad

Fernanda Raverta recibió esta tarde en Mar del Plata al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, con quien encabezó el acto de entrega de Créditos Casa Propia y Lotes con Servicios en el municipio de General Pueyrredon.

“Es una alegría enorme compartir esta entrega del PROCREAR que va a hacer realidad el sueño de la casa propia de muchos marplatenses. Estas iniciativas son fundamentales para acompañar ese gran paso”, celebró Raverta.

El evento tuvo lugar este jueves a las 16.30 en el Espacio Cultural Unzué, donde ante la presencia de familias y parejas de jóvenes que salieron sorteados del crédito para comenzar a cumplir el sueño de la casa propia, la dirigente marplatense agregó: “Esto refleja el compromiso del gobierno de asumir el desafío de construir una Argentina donde podamos desarrollarnos a partir de un Estado que genera las condiciones necesarias para vivir cada vez mejor”.

“La construcción es uno de los principales motores para recuperar el trabajo y la economía. Y las políticas públicas que se están llevando adelante no sólo generan el crecimiento de este sector, sino que además son medidas fundamentales para la felicidad de las familias argentinas”, enfatizó la Directora Ejecutiva de ANSES.

En lo que respecta a créditos Casa Propia y Procrear, hasta el momento el Gobierno Nacional -a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat- ha otorgado 2.632 créditos en el partido de General Pueyrredon por un monto desembolsado de $2.986.654.956. Estos suponen la generación de 3.912 puestos de trabajo.

Cabe recordar que los créditos Casa Propia permiten la construcción de viviendas de hasta 60 metros cuadrados en terreno propio o de familiar directo; son financiados a tasa cero y las cuotas recién se comienzan a abonar una vez que la obra esté concluida. Con el objetivo de proteger los ingresos y brindar previsibilidad a las familias adjudicatarias, la actualización crediticia está vinculada a la evolución de los salarios.

El acceso a la vivienda es un derecho, por ello el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat permite la inscripción de personas o grupos familiares que perciban desde un salario mínimo, para construir en lote propio o edificar en terreno de los padres.

En conferencia de prensa, Ferraresi contó que tiempo atrás intentó avanzar con la construcción de viviendas en conjunto con la administración de Guillermo Montenegro, “pero no pudimos”. “Lo logramos ahora con la articulación de Fernanda en el territorio y de dirigentes gremiales que sienten la vivienda como un derecho”, explicó.

“Hay municipios que no tienen vocación de construir, tienen en agenda otras prioridades o tienen la filosofía de que el Estado en muchas cosas no tiene que intervenir; nosotros tenemos una filosofía distinta y la aspiración de que los municipios ejecuten 100 mil viviendas por año”, añadió el ministro.

Raverta agradeció la participación de Ferraresi y destacó que “viene a cumplir el sueño de las familias marplatenses que desean de todo corazón tener una casa propia”. “Ver crecer a nuestras familias en un lugar seguro, bajo un techo, es sumamente importante para cualquier persona, pero cuando ocurre en nuestra ciudad, la alegría es inmensa”, remarcó la titular de ANSES.

En Mar del Plata hay 372 lotes construidos, de los cuales 244 ya fueron entregados. De acuerdo a datos de la cartera a cargo de Ferraresi, esto supone una inversión total del Estado Nacional estimada de 372 millones de pesos. También está en evaluación la construcción de otros 210 lotes adicionales.

Familias de todo el país pueden acceder, gracias a la línea Lotes con Servicios de Procrear II, a la compra de un terreno complementado con el crédito para construcción de vivienda nueva. Estos créditos hipotecarios están destinados a la edificación de vivienda única familiar y de ocupación permanente. A su vez, garantiza el acceso a suelo urbano de calidad con infraestructura como espacio circulatorio vial y peatonal, agua potable, energía eléctrica, alumbrado público, gas natural y desagües pluviales, contemplando el acceso a espacios públicos y equipamiento.

Mientras que en el marco del Procrear II hay dos proyectos con un total de 460 viviendas -en evaluación- que estiman una inversión de $1.740 millones.

Como se mencionó anteriormente, todos los créditos que brinda el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, la actualización crediticia estará vinculada a la evolución de los salarios.