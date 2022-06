Toma de terrenos: "Tenemos miedo que se forme otra villa”

Detrás del Estadio Mundialista lo vecinos de la zona denuncian que una vez más intentaron usurpar terrenos “que supuestamente es cedido al EMDER para hacer una plaza con juegos para niños”. Según lo que explicaron alrededor de “15 personas, montaron el alambrado y lo lotearon”.

Natalia, vecina del lugar, dialogó con la prensa local y explicó que quieren “recuperar el lugar” y que llamaron “infinidad de veces a la policía y recién este jueves un móvil de prefectura se ocuparon”. Por otro lado, remarcó: “En cualquier momento vuelven a intervenir y tenemos miedo que se forme otra villa”.

Asimismo, cerró: “Necesitamos que se ocupen de esto, ya que aquí hay venta de droga y queremos que ese espacio no se usurpe con ese fin. Tenemos un domo y no sabemos si realmente funciona. Le presentamos una carta al personal del COM y del EMDER, pero no tuvimos respuesta ni avances”.