Círculo no pudo frente a Cipolletti

En un partido que fue entretenido, con situaciones de ambos lados, Cipolletti fue más efectivo y se quedó con el triunfo por 4 a 2 sobre Círculo en "La Visera de Cemento", por la 14ta fecha de la Zona Sur del Torneo Federal A. El conjunto de "Fito" González se metió dos veces en partido, después de estar en desventaja, pero el local golpeó nuevamente y terminó encaminando la victoria. El miércoles, el Papero recibe a Desamparados de San Juan en el "Guillermo Trama".

El primer tiempo era para estar empatado, pero Cipolletti se fue con demasiado premio al descanso. Porque supo aprovechar una pelota parada y porque el asistente Gabriel González levantó rápido la bandera cuando Benítez sellaba el empate y parecía estar claramente habilitado. El desarrollo, en general, fue parejo, sin grandes situaciones y sin un dominador del juego. El local intentó imponer condiciones pero no tenía ideas y caía en apuros que le jugaban en contra. Un tiro libre que quiso jugar rápido en ataque, terminó con un pelotazo para Enriquez que, solo, se las ingenió para exigir a Crespo. Cipo tuvo dos aproximaciones que no llegaron a tener mucho peligro, primero porque Bielkiewicz no definió bien tras encontrarse con un remate de Fornari, y porque Magnago por el segundo palo no llegó a conectar un centro después de una excelente jugada preparada a la salida de un córner.

El cero estaba bien, los arqueros no tenían mucho trabajo, pero como suele pasar en este torneo, una pelota parada abrió el partido. Otro córner desde la derecha, la bajó Magnago y Britos que se escapó de su marca sentenció dentro del área chica para sellar el 1 a 0. Lo que era tranquilidad para el dueño de casa, se pudo haber disipado rápido porque dos minutos después, llegó a fondo por izquierda, Avallay remató mordido y le salió un pase a Benítez que punteó para anotar el empate que, increíblemente, el árbitro anuló a instancias de su asistente, cuando el mediocampista aparecía habilitado y se ganó la amarilla por protestar.

En el complemento, una vez más una pelota parada fue una puñalada para Círculo. En el amanecer de la etapa, Diego Bielckiewicz se soltó de su marca y sentenció el 2 a 0. Más allá del golpazo, el equipo de "Fito" González mantuvo la calma y trató de volver al partido. A los 9', Benítez quiso engañar a Crespo con un tiro libre a su palo, el arquero adivinó pero no llegó a sacar, la pelota dio en el caño derecho, pegó en la espalda del "1" y terminó en el fondo del arco para achicar la distancia. El partido se puso bueno, el Papero iba y Cipolletti encontraba sus ocasiones. Tanto esfuerzo pareció desmoronarse cuando Britos llegó a la carrera por izquierda, recibió un centro del otro lado y metió el cabezazo certero para volver a tomar diferencia de dos.

Quedaba mucho tiempo por delante y el Rojiverde no se rindió y siguió yendo, con dos delanteros (Nahuel Luna ingresó por Pérez) y con las entradas de Straccia y Verón para darle frescura al mediocampo. A los 28', lo que tantas veces sufre, fue usado a favor. El córner de la derecha fue conectado de manera brillante por Luna en el primer palo y la metió alta, en el segundo, para sellar el 3-2 y darle emoción al último cuarto de hora. Fueron cuatro minutos en los que Cipolletti estaba aturdido y Círculo se lo llevó por delante, Berra cerró con lo justo un centro bajo y otro defensor se tiró con todo el cuerpo para bloquear el remate de Benítez en el rebote. Estaba para la igualdad, pero Cipo lo liquidó. No pudo rechazar Ramírez y Pettineroli, en la primera pelota que tocó, no falló. La robó, enfiló mano a mano con Pave y tocó suave al gol para liquidar la historia.

Hubo chances de descuento para Círculo pero no era el día. Verón de cabeza la tiró cerca, Avallay agarró muy abajo un derechazo después que un centro cruzara toda el área, y Motroni le sacó pintura a la base del palo izquierdo. Fue victoria de Cipolletti y Círculo, al menos, se mantiene fuera de zona de descenso y el miércoles a las 15 recibe en el "Guillermo Trama" al colista Desamparados de San Juan, en un choque clave.

Síntesis

Cipolletti (Río Negro) (4): Facundo Crespo; Boris Magnago, Manuel Berra, Brian Berlo y Gastón Rosello; Ezequiel Ávila, Javier Fernández, Maximiliano Fornari y Lucas Chacana; Gustavo Britos y Diego Bielkiewicz. DT: Luis Medero.

Cambios: ST 31' Fernando Pettineroli y Santiago Jara por Chacana y Fornari, Brian Meza por Ávila y 42' Diego González por Britos.

Círculo Deportivo (2): Diego Pave; Juan Motroni, Cristian Sain, Matías Leguizamón y Bruno Vedda; Alejandro Avallay, Agustín Amato, Enzo Benítez y Gonzalo Ramírez; Raúl Pérez; Imanol Enríquez. DT: Roberto González.

Cambios: ST 16' Nahuel Luna por Pérez, 27' Ezequiel Straccia y Lucas Verón por Amato y Vedda y 38' Matías Maidana por Benítez.

Goles: PT 29' Britos (C); ST 2' Bielkiewicz (C), 9' Crespo, en contra (CD), 22' Britos (C) y 28' Luna (CD), 32' Petinerolli (C).

Árbitro: Pablo Núñez, de San Juan.

Estadio: “La Visera de Cemento”.

Fotos: Martín Angelini / Prensa Círculo